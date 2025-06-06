Siirt'in Kurtalan ilçesinde, düğünde silahlı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Tekel Mahallesi'nde bir salonda yapılan düğün sırasında bir kişi, henüz bilinmeyen nedenle silahla etrafa ateş etti.
Saldırıda 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, hastane önünde güvenlik önlemi aldı.
Saldırgan, polis ekiplerince yakalandı.
Son Dakika › Güncel › Kurtalan'da Düğün Kanlı Bitti: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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