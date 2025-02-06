Kurtalan'da Eğlenceli Yarışma - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kurtalan'da Eğlenceli Yarışma

Kurtalan\'da Eğlenceli Yarışma

Kurtalan'da veli ve öğrencilerin katıldığı bilgi yarışması, kitap okuma alışkanlığını teşvik ediyor.

06.02.2025 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'in Kurtalan ilçesinde veli ve öğrenciler, aynı sıralarda bilgi yarışmasına katıldı.

Cumhuriyet İlkokulu tarafından hayata geçirilen "Birlikte Okuyoruz, Birlikte Yarışıyoruz" etkinliği kapsamında öğrenci ve ailelerinden "En Mükemmel Rehber Hazreti Muhammed" adlı kitabı okumaları istendi.

Kitabı okuyan veli ve öğrencilere yönelik sınav düzenlendi. Sınavda başarılı olanlara çeşitli hediyeler verildi.

Okul Müdürü Ahmet Kılıç, yarışmanın sadece bir rekabet ortamı oluşturmayı değil, aynı zamanda çocuklara kitap sevgisini aşılamayı ve aile bütünlüğünü pekiştirmeyi amaçladığını söyledi.

Kılıç, veli ve çocuklarının yaklaşık 2 aydır sınava hazırlandıklarını belirterek, "Bu etkinlikle çocuklarımızı teknoloji bağımlılığından uzaklaştırarak kitap okuma alışkanlığı kazandırmak istedik. Velilerimizi de bu sürece dahil ederek, onları yıllar önce oturdukları okul sıralarına geri döndürdük. Aynı zamanda aile içi iletişimi güçlendirmeyi ve çocuklarının sınav kaygısını anlamalarını sağlamayı hedefledik." dedi.

Sınava oğlu ile giren emekli öğretmen Rafet Eren ed yıllarca öğrencilerine eğitim verdiğini, ancak ilk kez çocuğuyla aynı sınava girmenin kendisi için özel bir an olduğunu dile getirdi.

Fatma Balık ise sınava çocuğuyla hazırlandıklarını ifade ederek, "Sınav heyecanını birlikte yaşadık." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etkinlik, Kurtalan, Güncel, Rehber, Kültür, Eğitim, Yaşam, siirt, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurtalan'da Eğlenceli Yarışma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:46 İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var
22:46 Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını ’hazırım’ diyerek duyurdu Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını 'hazırım' diyerek duyurdu
22:18 Anne babalar dikkat Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor
21:54 Kartpostallık görüntüler İstanbul’a lapa lapa kar yağdı Kartpostallık görüntüler! İstanbul'a lapa lapa kar yağdı
20:55 MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kalp kapağı değiştirildi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi
09:48 Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti
09:43 Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti
09:42 Diyarbakır’da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor Diyarbakır'da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor
09:38 Uludağ’a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü Uludağ'a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü
09:31 Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor
09:16 Demet Akalın’dan Sibil Çetinkaya’ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş Demet Akalın'dan Sibil Çetinkaya'ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş
09:15 Serdar Aziz’den Fenerbahçe’ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil Serdar Aziz'den Fenerbahçe'ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil
08:55 Ege’de iki saat içinde 7 deprem Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı Ege'de iki saat içinde 7 deprem! Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2025 02:39:03. #1.13#
SON DAKİKA: Kurtalan'da Eğlenceli Yarışma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.