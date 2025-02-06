Kurtalan\'da Eğlenceli Yarışma

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Siirt'in Kurtalan ilçesinde veli ve öğrenciler, aynı sıralarda bilgi yarışmasına katıldı.

Cumhuriyet İlkokulu tarafından hayata geçirilen "Birlikte Okuyoruz, Birlikte Yarışıyoruz" etkinliği kapsamında öğrenci ve ailelerinden "En Mükemmel Rehber Hazreti Muhammed" adlı kitabı okumaları istendi.

Kitabı okuyan veli ve öğrencilere yönelik sınav düzenlendi. Sınavda başarılı olanlara çeşitli hediyeler verildi.

Okul Müdürü Ahmet Kılıç, yarışmanın sadece bir rekabet ortamı oluşturmayı değil, aynı zamanda çocuklara kitap sevgisini aşılamayı ve aile bütünlüğünü pekiştirmeyi amaçladığını söyledi.

Kılıç, veli ve çocuklarının yaklaşık 2 aydır sınava hazırlandıklarını belirterek, "Bu etkinlikle çocuklarımızı teknoloji bağımlılığından uzaklaştırarak kitap okuma alışkanlığı kazandırmak istedik. Velilerimizi de bu sürece dahil ederek, onları yıllar önce oturdukları okul sıralarına geri döndürdük. Aynı zamanda aile içi iletişimi güçlendirmeyi ve çocuklarının sınav kaygısını anlamalarını sağlamayı hedefledik." dedi.

Sınava oğlu ile giren emekli öğretmen Rafet Eren ed yıllarca öğrencilerine eğitim verdiğini, ancak ilk kez çocuğuyla aynı sınava girmenin kendisi için özel bir an olduğunu dile getirdi.

Fatma Balık ise sınava çocuğuyla hazırlandıklarını ifade ederek, "Sınav heyecanını birlikte yaşadık." diye konuştu.