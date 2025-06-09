Siirt'in Kurtalan ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın söndürüldü.
Beykent Caddesi 615. Sokak'taki trafoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve Dicle Elektrik ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, trafoda hasar oluştu.
Ekipler, trafonun onarımı için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Kurtalan'da Elektrik Trafo Yangını - Son Dakika
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