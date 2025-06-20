Siirt'in Kurtalan ilçesinde öğrenciler, okullarda düzenlenen törenlerin ardından karnelerini alarak yaz tatiline girdi.
Cumhuriyet İlkokulu'nda öğrenciler için karne töreni düzenlendi.
Kaymakam Samet Serin, karnelerini teslim ettiği öğrencilerle sohbet etti, onlara tavsiyelerde bulundu.
Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysel Polat, AK Parti İlçe Başkanı Salih Karataş, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mahfuz Demir ve veliler katıldı.
Son Dakika › Güncel › Kurtalan'da Karne Töreni Heyecanı - Son Dakika
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