Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kurtalan- Batman kara yolu Kaynaklı mezrası yakınlarında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 72 ACG 724 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, araçta bulunan H.A. ve R.D. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kurtalan'da Otomobil Devriği: 2 Yaralı - Son Dakika
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