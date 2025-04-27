Kurtalan\'da Sağanak Su Baskınlarına Neden Oldu

Siirt'in Kurtalan ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu.

Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı ev ve iş yerleri ile Kurtalan Devlet Hastanesi'nin bodrum katını ve belediye bahçesini su bastı.

Şiddetli yağışın sürüklediği çamur nedeniyle Siirt- Baykan kara yolu, Uluağaç mevkisinde ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine bölgeye Siirt Karayolları 94. Şube Şefliği, Siirt ve Kurtalan belediyelerinden itfaiye ile AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yürüttüğü temizlik çalışmasının ardından yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Öte yandan tıkanan menfezleri açan ekipler, su tahliyesi yaptı.

Kurtalan Kaymakamı Samet Serin ekiplerin yürüttüğü çalışmaları yerinde takip etti.