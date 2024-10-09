Kurtalan\'da Terör Soruşturmasında Serbest Bırakıldılar

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SERBEST BIRAKILDILAR

Siirt'in Kurtalan ilçesinde terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kurtalan Belediye Eş Başkanı Sadiye Aktin ile DEM Parti ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ilçe eş başkanlarının da aralarında olduğu 5 şüpheliden 4'ü, ilçe emniyet müdürlüğündeki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheli ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Akif ÖZALP/ SİİRT,