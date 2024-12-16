Kurti İfade Vermedi

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Kosova Başbakanı Albin Kurti, yurt dışı temaslarını gerekçe göstererek Özel Savcılığın detaylarını kamuoyuyla paylaşmadığı bir davaya ilişkin ifade vermeye gitmedi.

Kosova Özel Savcılığı, kamuoyuyla paylaşılmayan bir davaya ilişkin Kurti'yi ifade vermeye çağırdı.

Savcılığın Basın Sözcüsü Liridona Kozmaqi, Kurti'nin ofisinden yapılan bilgilendirmeye göre başbakanın yurt dışı temaslarında olması nedeniyle ifade vermeye gelmediğini belirtti.

Kozmaqi, savcılığın Kurti'nin ifadesi için yeni bir tarih belirleyeceğini söyledi.

Kosova Hükümet Sözcüsü Perparim Kryeziu de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı kişilerin görevlerinin kötüye kullanılmasına ilişkin yürütülen bir davada Kurti'nin tanık olarak ifade vermeye çağrıldığını belirtti.

Kurti'nin ifade vermeye çağrılmasını "siyasi" olarak nitelendiren Kryeziu, bunun Kosova'da 9 Şubat 2025'te yapılması planlanan genel seçimi etkilemek için bir girişim olduğunu savundu.

Yerel medyada ise Kurti'nin gıda rezervlerinin kötüye kullanılmasına ilişkin yürütülen bir davada tanık olarak çağrıldığı ifadeleri yer aldı.