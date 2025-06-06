Sayın Yazıişleri müdürlerine;
'Otomobilin çarptığı kurye, ilk iş gününde öldü' başlıklı haberde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden motosikletli kurye Muhammed Yasin Su'ya ait olduğu belirtilen fotoğraf, kaynağından alınan bilgi ile iptal edildi. Servis yapılan fotoğrafın kullanılmaması rica olunur.
Son Dakika › Güncel › Kurye Fotoğrafı İptal Edildi - Son Dakika
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