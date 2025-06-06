Kurye Fotoğrafı İptal Edildi

Sayın Yazıişleri müdürlerine;

'Otomobilin çarptığı kurye, ilk iş gününde öldü' başlıklı haberde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden motosikletli kurye Muhammed Yasin Su'ya ait olduğu belirtilen fotoğraf, kaynağından alınan bilgi ile iptal edildi. Servis yapılan fotoğrafın kullanılmaması rica olunur.