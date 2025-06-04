Kuşak ve Yol Konferansı Chengdu\'da Başlıyor

BEİJİNG, 4 Haziran (Xinhua) -- 2. Kuşak ve Yol Bilim ve Teknoloji Etkileşim Konferansı, 10-12 Haziran tarihleri arasında Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenecek.

Çin Devlet Konseyi Bilgi Ofisi'nin salı günü düzenlediği basın toplantısında Çin Bilim ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Chen Jiachang, "Ortak Kalkınma için İnovasyon İpek Yolu'nu İnşa Etmek: Kuşak ve Yol Bilim ve Teknoloji Topluluğu için Birlikte Çalışmak" temalı konferansın herkes için ortak geleceğe sahip topluluk kavramını ön plana çıkaracağını söyledi.

Chen, ortak fayda için yaygın istişare ve ortak katkı ilkelerinin vurgulanacağı konferansın, etkileşimi güçlendirmeyi, uzlaşı inşa etmeyi, işbirliğini derinleştirmeyi ve yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliği için güçlü bir bilim ve teknoloji desteği sağlamayı amaçladığını belirtti.

Konferansta ana etkinlikler, tematik etkinlikler, özel etkinlikler, yuvarlak masa toplantıları ve teknoloji eşleştirme oturumları olmak üzere beş kategoride 38 etkinlik yer alacak. Toplantılarda akademik etkileşim, endüstriyel inovasyon, uluslararası mega bilim projeleri, yapay zeka ve Kuşak ve Yol bilim ve teknoloji planlama ve politika koordinasyonunu konuları ele alınacak. Konferans 100'den fazla ülke ve uluslararası kuruluştan katılımcıları bir araya getirecek.