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KÜTAHYA SON

MERKEZToplam Sandık.

31.03.2024 19:32
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MERKEZ

Toplam Sandık : 549
Toplam Seçmen : 177.196
Açılan Sandık : 35
Açılan Sandık Oranı : % 6,38
Kullanılan Oy : 7.890
Geçerli Oy : 7.798
Katılım Oranı : % 71,11

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPEYÜP KAHVECİ% 31,072.423
AK PARTİKAMİL SARAÇOĞLU% 29,822.325
MHPALİM IŞIK% 29,232.279
YENİDEN REFAHOSMAN GEZGİN% 5,82454
DİĞER% 2,03158
İYİ PARTİAHMET TEKDEMİR% 1,0582
ZAFER PARTİSİSİNAN AŞAN% 0,3729
SAADETAHMET SUNAR% 0,3124
DEM PARTİSİBEL TEMEL% 0,097
DEVA PARTİSİRECEP GERÇEK% 0,065
BTPTALİP AY% 0,054
MİLLETMUAMMER SARIKAŞ% 0,054
HÜDA PARAYHAN KARAPÇİN% 0,032
DSPYUNUS EMRE ERGAMALIOĞLU% 0,011
DPSERVET BİLGİN% 0,011
ALTINTAŞ

Açılan Sandık Oranı : % 7,14
Katılım Oranı : % 89,04

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMURAT KOYAK% 48,3329
İYİ PARTİKESBER KUŞ% 23,3314
MHPHİKMET TUNÇ% 159
YENİDEN REFAHFERİT KARABULUT% 6,674
CHPMAHİR PINAR% 53
BÜYÜK BİRLİKARİF TEKE% 1,671
ASLANAPA

Açılan Sandık Oranı : % 33,33
Katılım Oranı : % 84,73

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BAĞIMSIZRAMAZAN GÖKMEN% 34,63151
AK PARTİNECATİ KULİK% 33,49146
MHPGÖKHAN GÜREL% 25,23110
YENİDEN REFAHATİMER KUTLU% 2,2910
CHPTUNCAY TUNÇEL% 2,2910
BTPFERHAT ALİ ÇAKMAK% 1,386
SAADETSOYDAN KIZMAZ% 0,462
DİĞER% 0,231
ÇAVDARHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

DOMANİÇ

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

DUMLUPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

EMET

Açılan Sandık Oranı : % 27,59
Katılım Oranı : % 83,80

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUSTAFA KOCA% 33,48551
AK PARTİALİ CEYHAN% 31,04511
DİĞER% 14,16233
İYİ PARTİHÜSNÜ KAYMAK% 9,6158
CHPDEVRİM SANSAR% 6,68110
YENİDEN REFAHHALİL KAYA% 2,1936
SAADETMEHMET HAMAMCI% 1,8831
BÜYÜK BİRLİKMESUT GÜLMEZ% 0,7913
ZAFER PARTİSİMUHAMMED ALİ OĞUZ ÖZ% 0,061
BTPBEKİR KARACA% 0,061
HÜDA PARHAMDULLAH AVCI% 0,061
GEDİZ

Açılan Sandık Oranı : % 23,73
Katılım Oranı : % 90,93

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPNECDET AKEL% 34,621.296
AK PARTİMUHARREM AKÇADURAK% 27,621.034
YENİDEN REFAHİBRAHİM GİRGİN% 11,64436
DİĞER% 9,62360
İYİ PARTİALPER İRİKARA% 9,45354
CHPERDOĞAN DİRİCAN% 6,12229
SAADETAHMET GÜLER% 0,6123
ZAFER PARTİSİEMRE TÜLÜOĞLU% 0,218
DEVA PARTİSİSAMET İNCEKARA% 0,083
BTPMUSTAFA TOPUZLU% 0,031
HİSARCIK

Açılan Sandık Oranı : % 30,77
Katılım Oranı : % 90,16

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUSTAFA DEMİRTAŞ% 50,15510
AK PARTİFATİH ÇALIŞKAN% 45,52463
YENİDEN REFAHZEKERİYA BORAN% 1,9720
CHPMUSTAFA AKPINAR% 0,9810
SAADETŞERİF PEKTAŞ% 0,9810
ZAFER PARTİSİELİF MELEK AKTAŞ% 0,22
HÜDA PARMEHMET KAZIM ZORCİ% 0,22
PAZARLAR

Açılan Sandık Oranı : % 27,27
Katılım Oranı : % 89,10

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBİLAL DEMİRCİ% 58,52436
MHPİSMAİL KUL% 40,81304
CHPİSMAİL DEMİR% 0,43
İYİ PARTİENGİN ÇAMURDEPEN% 0,272
SİMAV

Açılan Sandık Oranı : % 13,89
Katılım Oranı : % 82,99

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPKÜBRA TEKEL AKTULUN% 39,73990
AK PARTİAHMET KULAT% 37,76941
BÜYÜK BİRLİKHASAN BASRİ İNAN% 5,9147
CHPBÜNYAMİN KISA% 5,62140
YENİDEN REFAHMUHAMMED ZAHİD GİRGİN% 4,65116
DİĞER% 2,8972
İYİ PARTİİSKENDER ÖZDAĞ% 2,3358
ZAFER PARTİSİİSMAİL DOĞAN% 0,4411
SAADETHASAN ÖZBAL% 0,369
HÜDA PARBEKİR ARSLAN% 0,164
BTPERCAN ASA% 0,082
DEVA PARTİSİUFUK SAĞLAM% 0,082
ŞAPHANE

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

TAVŞANLI

Açılan Sandık Oranı : % 8,19
Katılım Oranı : % 81,95

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHALİ KEMAL DERİN% 38,921.262
AK PARTİALİ ÖZDEN% 27,1879
MHPALİ ATAŞ% 24,14783
SAADETFATİH BOZAN% 3,33108
CHPSERKAN KILIÇ% 3,0298
DİĞER% 1,1136
İYİ PARTİBAYRAM ÜNLÜ% 0,8929
TİPMURAT DOĞAN% 0,4615
ZAFER PARTİSİMUSTAFA KEMAL TOPAL% 0,258
MİLLETMUSTAFA GÖKTEKİN% 0,227
DEM PARTİMEHMET NEVROZ TÜRK% 0,196
DEVA PARTİSİREYHAN DEDE% 0,196
HKPAHMET UMUTLU% 0,062
BTPSITKI ÖZDEMİR% 0,062
HÜDA PARMERYEM SENA KARAPÇİN% 0,062

Kaynak: AA

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