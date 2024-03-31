KÜTAHYA SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|549
|Toplam Seçmen
|:
|177.196
|Açılan Sandık
|:
|35
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 6,38
|Kullanılan Oy
|:
|7.890
|Geçerli Oy
|:
|7.798
|Katılım Oranı
|:
|% 71,11
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|EYÜP KAHVECİ
|% 31,07
|2.423
|AK PARTİ
|KAMİL SARAÇOĞLU
|% 29,82
|2.325
|MHP
|ALİM IŞIK
|% 29,23
|2.279
|YENİDEN REFAH
|OSMAN GEZGİN
|% 5,82
|454
|DİĞER
|% 2,03
|158
|İYİ PARTİ
|AHMET TEKDEMİR
|% 1,05
|82
|ZAFER PARTİSİ
|SİNAN AŞAN
|% 0,37
|29
|SAADET
|AHMET SUNAR
|% 0,31
|24
|DEM PARTİ
|SİBEL TEMEL
|% 0,09
|7
|DEVA PARTİSİ
|RECEP GERÇEK
|% 0,06
|5
|BTP
|TALİP AY
|% 0,05
|4
|MİLLET
|MUAMMER SARIKAŞ
|% 0,05
|4
|HÜDA PAR
|AYHAN KARAPÇİN
|% 0,03
|2
|DSP
|YUNUS EMRE ERGAMALIOĞLU
|% 0,01
|1
|DP
|SERVET BİLGİN
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 7,14
|Katılım Oranı
|:
|% 89,04
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MURAT KOYAK
|% 48,33
|29
|İYİ PARTİ
|KESBER KUŞ
|% 23,33
|14
|MHP
|HİKMET TUNÇ
|% 15
|9
|YENİDEN REFAH
|FERİT KARABULUT
|% 6,67
|4
|CHP
|MAHİR PINAR
|% 5
|3
|BÜYÜK BİRLİK
|ARİF TEKE
|% 1,67
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 33,33
|Katılım Oranı
|:
|% 84,73
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BAĞIMSIZ
|RAMAZAN GÖKMEN
|% 34,63
|151
|AK PARTİ
|NECATİ KULİK
|% 33,49
|146
|MHP
|GÖKHAN GÜREL
|% 25,23
|110
|YENİDEN REFAH
|ATİMER KUTLU
|% 2,29
|10
|CHP
|TUNCAY TUNÇEL
|% 2,29
|10
|BTP
|FERHAT ALİ ÇAKMAK
|% 1,38
|6
|SAADET
|SOYDAN KIZMAZ
|% 0,46
|2
|DİĞER
|% 0,23
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
DOMANİÇ
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
DUMLUPINAR
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
EMET
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 27,59
|Katılım Oranı
|:
|% 83,80
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MUSTAFA KOCA
|% 33,48
|551
|AK PARTİ
|ALİ CEYHAN
|% 31,04
|511
|DİĞER
|% 14,16
|233
|İYİ PARTİ
|HÜSNÜ KAYMAK
|% 9,6
|158
|CHP
|DEVRİM SANSAR
|% 6,68
|110
|YENİDEN REFAH
|HALİL KAYA
|% 2,19
|36
|SAADET
|MEHMET HAMAMCI
|% 1,88
|31
|BÜYÜK BİRLİK
|MESUT GÜLMEZ
|% 0,79
|13
|ZAFER PARTİSİ
|MUHAMMED ALİ OĞUZ ÖZ
|% 0,06
|1
|BTP
|BEKİR KARACA
|% 0,06
|1
|HÜDA PAR
|HAMDULLAH AVCI
|% 0,06
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 23,73
|Katılım Oranı
|:
|% 90,93
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|NECDET AKEL
|% 34,62
|1.296
|AK PARTİ
|MUHARREM AKÇADURAK
|% 27,62
|1.034
|YENİDEN REFAH
|İBRAHİM GİRGİN
|% 11,64
|436
|DİĞER
|% 9,62
|360
|İYİ PARTİ
|ALPER İRİKARA
|% 9,45
|354
|CHP
|ERDOĞAN DİRİCAN
|% 6,12
|229
|SAADET
|AHMET GÜLER
|% 0,61
|23
|ZAFER PARTİSİ
|EMRE TÜLÜOĞLU
|% 0,21
|8
|DEVA PARTİSİ
|SAMET İNCEKARA
|% 0,08
|3
|BTP
|MUSTAFA TOPUZLU
|% 0,03
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 30,77
|Katılım Oranı
|:
|% 90,16
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MUSTAFA DEMİRTAŞ
|% 50,15
|510
|AK PARTİ
|FATİH ÇALIŞKAN
|% 45,52
|463
|YENİDEN REFAH
|ZEKERİYA BORAN
|% 1,97
|20
|CHP
|MUSTAFA AKPINAR
|% 0,98
|10
|SAADET
|ŞERİF PEKTAŞ
|% 0,98
|10
|ZAFER PARTİSİ
|ELİF MELEK AKTAŞ
|% 0,2
|2
|HÜDA PAR
|MEHMET KAZIM ZORCİ
|% 0,2
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 27,27
|Katılım Oranı
|:
|% 89,10
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|BİLAL DEMİRCİ
|% 58,52
|436
|MHP
|İSMAİL KUL
|% 40,81
|304
|CHP
|İSMAİL DEMİR
|% 0,4
|3
|İYİ PARTİ
|ENGİN ÇAMURDEPEN
|% 0,27
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 13,89
|Katılım Oranı
|:
|% 82,99
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|KÜBRA TEKEL AKTULUN
|% 39,73
|990
|AK PARTİ
|AHMET KULAT
|% 37,76
|941
|BÜYÜK BİRLİK
|HASAN BASRİ İNAN
|% 5,9
|147
|CHP
|BÜNYAMİN KISA
|% 5,62
|140
|YENİDEN REFAH
|MUHAMMED ZAHİD GİRGİN
|% 4,65
|116
|DİĞER
|% 2,89
|72
|İYİ PARTİ
|İSKENDER ÖZDAĞ
|% 2,33
|58
|ZAFER PARTİSİ
|İSMAİL DOĞAN
|% 0,44
|11
|SAADET
|HASAN ÖZBAL
|% 0,36
|9
|HÜDA PAR
|BEKİR ARSLAN
|% 0,16
|4
|BTP
|ERCAN ASA
|% 0,08
|2
|DEVA PARTİSİ
|UFUK SAĞLAM
|% 0,08
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
TAVŞANLI
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 8,19
|Katılım Oranı
|:
|% 81,95
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|ALİ KEMAL DERİN
|% 38,92
|1.262
|AK PARTİ
|ALİ ÖZDEN
|% 27,1
|879
|MHP
|ALİ ATAŞ
|% 24,14
|783
|SAADET
|FATİH BOZAN
|% 3,33
|108
|CHP
|SERKAN KILIÇ
|% 3,02
|98
|DİĞER
|% 1,11
|36
|İYİ PARTİ
|BAYRAM ÜNLÜ
|% 0,89
|29
|TİP
|MURAT DOĞAN
|% 0,46
|15
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA KEMAL TOPAL
|% 0,25
|8
|MİLLET
|MUSTAFA GÖKTEKİN
|% 0,22
|7
|DEM PARTİ
|MEHMET NEVROZ TÜRK
|% 0,19
|6
|DEVA PARTİSİ
|REYHAN DEDE
|% 0,19
|6
|HKP
|AHMET UMUTLU
|% 0,06
|2
|BTP
|SITKI ÖZDEMİR
|% 0,06
|2
|HÜDA PAR
|MERYEM SENA KARAPÇİN
|% 0,06
|2
Son Dakika › Güncel › KÜTAHYA SON - Son Dakika
Kesin olmayan sonuçlara göre, Erdal Arıkan 14 bin 905, DEM Parti adayı Aydın Bürçün 11 bin 212 oy aldı. Arıkan, 1970 yılında Bingöl'de doğdu ve eğitim hayatını burada tamamladı. Daha önce öğretmenlik ve idarecilik yapan Arıkan, 2010-2018 yılları arasında Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yaptı. 31 Mart 2019'da Bingöl Belediye Başkanı seçilen Arıkan, evli ve 3 çocuk babasıdır.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 20.45 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 53.05, Cumhur İttifakı'nın adayı Hamza Dağ yüzde 38.09 oy aldı. Oy sayma işlemleri devam ediyor.
Isparta'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde oy kullanma işleminin sona ermesiyle kapatılan sandıklarda sayım işlemine başlandı. Oy kullanımı sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, oyların sayımı devam ediyor.
CHP Trabzon Ortahisar Belediye Başkan adayı Ahmet Kaya, seçimi kazandıklarını söyledi ve göreve başlamaya hazır olduklarını belirtti.
31 Mart yerel seçimlerinde Ardahan'da oyların yüzde 30,11'i sayıldı. CHP Adayı Faruk Demir birinci sırada bulunuyor.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Ankara'daki yerel seçimlerde saat 20.45 itibarıyla CHP Adayı Mansur Yavaş yüzde 64.53, Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok yüzde 31.08 oy aldı. Ankara'da sandıkların yüzde 33.01'i açıldı.
ANKA Haber Ajansı verilerine göre, Kırşehir'de yapılan yerel seçimlerde CHP'nin adayı Selahattin Ekicioğlu önde bulunuyor. Açılan sandıklara göre CHP'nin oy oranı yüzde 56,96 oldu.
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