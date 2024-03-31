KÜTAHYA SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|549
|Toplam Seçmen
|:
|177.196
|Açılan Sandık
|:
|121
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 22,04
|Kullanılan Oy
|:
|29.037
|Geçerli Oy
|:
|28.689
|Katılım Oranı
|:
|% 75,49
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|EYÜP KAHVECİ
|% 30,36
|8.709
|MHP
|ALİM IŞIK
|% 29,73
|8.529
|AK PARTİ
|KAMİL SARAÇOĞLU
|% 27,74
|7.959
|YENİDEN REFAH
|OSMAN GEZGİN
|% 6,05
|1.734
|DİĞER
|% 3,42
|982
|İYİ PARTİ
|AHMET TEKDEMİR
|% 1,22
|351
|ZAFER PARTİSİ
|SİNAN AŞAN
|% 0,53
|151
|SAADET
|AHMET SUNAR
|% 0,44
|125
|DEM PARTİ
|SİBEL TEMEL
|% 0,11
|32
|MİLLET
|MUAMMER SARIKAŞ
|% 0,09
|27
|DEVA PARTİSİ
|RECEP GERÇEK
|% 0,08
|24
|BTP
|TALİP AY
|% 0,08
|23
|DP
|SERVET BİLGİN
|% 0,04
|12
|HKP
|SÜRMELİ SELÇUK SÖĞÜT
|% 0,03
|8
|HÜDA PAR
|AYHAN KARAPÇİN
|% 0,03
|8
|DSP
|YUNUS EMRE ERGAMALIOĞLU
|% 0,02
|6
|HAK-PAR
|GÜLSÜN KORUCU
|% 0,01
|3
|BAĞIMSIZ
|ALİ İÇA
|% 0,01
|3
|TKH
|BERFİN GÜLSOY
|% 0,01
|2
|BAĞIMSIZ
|AHMET GÜÇLÜ
|% 0
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 7,14
|Katılım Oranı
|:
|% 89,04
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MURAT KOYAK
|% 48,33
|29
|İYİ PARTİ
|KESBER KUŞ
|% 23,33
|14
|MHP
|HİKMET TUNÇ
|% 15
|9
|YENİDEN REFAH
|FERİT KARABULUT
|% 6,67
|4
|CHP
|MAHİR PINAR
|% 5
|3
|BÜYÜK BİRLİK
|ARİF TEKE
|% 1,67
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 89,23
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|NECATİ KULİK
|% 42,71
|577
|MHP
|GÖKHAN GÜREL
|% 19,76
|267
|BAĞIMSIZ
|RAMAZAN GÖKMEN
|% 19,62
|265
|YENİDEN REFAH
|ATİMER KUTLU
|% 10,66
|144
|CHP
|TUNCAY TUNÇEL
|% 2,81
|38
|BTP
|FERHAT ALİ ÇAKMAK
|% 2,66
|36
|DİĞER
|% 1,04
|14
|SAADET
|SOYDAN KIZMAZ
|% 0,37
|5
|İYİ PARTİ
|YILMAZ ÇEREZ
|% 0,15
|2
|HKP
|ALİ TÜRKKAN
|% 0,15
|2
|ZAFER PARTİSİ
|BEKİR AKBUNAR
|% 0,07
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
DOMANİÇ
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
DUMLUPINAR
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
EMET
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 37,93
|Katılım Oranı
|:
|% 82,28
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MUSTAFA KOCA
|% 34,68
|815
|AK PARTİ
|ALİ CEYHAN
|% 30,6
|719
|İYİ PARTİ
|HÜSNÜ KAYMAK
|% 11,49
|270
|DİĞER
|% 11,02
|259
|CHP
|DEVRİM SANSAR
|% 7,4
|174
|YENİDEN REFAH
|HALİL KAYA
|% 2,34
|55
|SAADET
|MEHMET HAMAMCI
|% 1,66
|39
|BÜYÜK BİRLİK
|MESUT GÜLMEZ
|% 0,64
|15
|ZAFER PARTİSİ
|MUHAMMED ALİ OĞUZ ÖZ
|% 0,09
|2
|BTP
|BEKİR KARACA
|% 0,04
|1
|HÜDA PAR
|HAMDULLAH AVCI
|% 0,04
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 37,29
|Katılım Oranı
|:
|% 88,69
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|NECDET AKEL
|% 36,39
|2.145
|AK PARTİ
|MUHARREM AKÇADURAK
|% 27,83
|1.640
|YENİDEN REFAH
|İBRAHİM GİRGİN
|% 12,67
|747
|İYİ PARTİ
|ALPER İRİKARA
|% 10,2
|601
|DİĞER
|% 6,11
|360
|CHP
|ERDOĞAN DİRİCAN
|% 5,79
|341
|SAADET
|AHMET GÜLER
|% 0,56
|33
|ZAFER PARTİSİ
|EMRE TÜLÜOĞLU
|% 0,25
|15
|DEVA PARTİSİ
|SAMET İNCEKARA
|% 0,1
|6
|BTP
|MUSTAFA TOPUZLU
|% 0,08
|5
|HÜDA PAR
|ABDULLAH GÜVENDİK
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 53,85
|Katılım Oranı
|:
|% 89,19
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MUSTAFA DEMİRTAŞ
|% 53,52
|957
|AK PARTİ
|FATİH ÇALIŞKAN
|% 42,56
|761
|YENİDEN REFAH
|ZEKERİYA BORAN
|% 1,96
|35
|CHP
|MUSTAFA AKPINAR
|% 1,01
|18
|SAADET
|ŞERİF PEKTAŞ
|% 0,67
|12
|ZAFER PARTİSİ
|ELİF MELEK AKTAŞ
|% 0,17
|3
|HÜDA PAR
|MEHMET KAZIM ZORCİ
|% 0,11
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 36,36
|Katılım Oranı
|:
|% 91,29
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|BİLAL DEMİRCİ
|% 60,61
|597
|MHP
|İSMAİL KUL
|% 38,27
|377
|İYİ PARTİ
|ENGİN ÇAMURDEPEN
|% 0,41
|4
|CHP
|İSMAİL DEMİR
|% 0,41
|4
|YENİDEN REFAH
|HALİL AKKUŞ
|% 0,3
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 20,83
|Katılım Oranı
|:
|% 82,93
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|KÜBRA TEKEL AKTULUN
|% 42,41
|1.530
|AK PARTİ
|AHMET KULAT
|% 36
|1.299
|BÜYÜK BİRLİK
|HASAN BASRİ İNAN
|% 5,77
|208
|CHP
|BÜNYAMİN KISA
|% 5,35
|193
|YENİDEN REFAH
|MUHAMMED ZAHİD GİRGİN
|% 4,74
|171
|İYİ PARTİ
|İSKENDER ÖZDAĞ
|% 2,49
|90
|DİĞER
|% 2
|72
|ZAFER PARTİSİ
|İSMAİL DOĞAN
|% 0,64
|23
|SAADET
|HASAN ÖZBAL
|% 0,3
|11
|HÜDA PAR
|BEKİR ARSLAN
|% 0,14
|5
|BTP
|ERCAN ASA
|% 0,08
|3
|DEVA PARTİSİ
|UFUK SAĞLAM
|% 0,08
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 40
|Katılım Oranı
|:
|% 83,17
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|LÜTFİ MUTLU
|% 41,96
|253
|AK PARTİ
|HASAN BASRİ METE
|% 30,02
|181
|MHP
|NAİL CANER
|% 26,37
|159
|BTP
|SÜLEYMAN ŞENOCAK
|% 0,5
|3
|İYİ PARTİ
|MEHMET KAVAS
|% 0,33
|2
|HÜDA PAR
|BÜNYAMİN İŞLEK
|% 0,33
|2
|BAĞIMSIZ
|SEMA AKÇALIOĞLU
|% 0,33
|2
|SAADET
|YAŞAR DEMİR
|% 0,16
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 16,96
|Katılım Oranı
|:
|% 80,78
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|ALİ KEMAL DERİN
|% 39,47
|2.781
|AK PARTİ
|ALİ ÖZDEN
|% 26,9
|1.895
|MHP
|ALİ ATAŞ
|% 22,61
|1.593
|CHP
|SERKAN KILIÇ
|% 4,68
|330
|SAADET
|FATİH BOZAN
|% 3,48
|245
|İYİ PARTİ
|BAYRAM ÜNLÜ
|% 0,81
|57
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA KEMAL TOPAL
|% 0,48
|34
|TİP
|MURAT DOĞAN
|% 0,4
|28
|DİĞER
|% 0,34
|24
|MİLLET
|MUSTAFA GÖKTEKİN
|% 0,33
|23
|DEVA PARTİSİ
|REYHAN DEDE
|% 0,21
|15
|DEM PARTİ
|MEHMET NEVROZ TÜRK
|% 0,16
|11
|BTP
|SITKI ÖZDEMİR
|% 0,07
|5
|HKP
|AHMET UMUTLU
|% 0,03
|2
|HÜDA PAR
|MERYEM SENA KARAPÇİN
|% 0,03
|2
Son Dakika › Güncel › KÜTAHYA SON - Son Dakika
Kesin olmayan sonuçlara göre, Erdal Arıkan 14 bin 905, DEM Parti adayı Aydın Bürçün 11 bin 212 oy aldı. Arıkan, 1970 yılında Bingöl'de doğdu ve eğitim hayatını burada tamamladı. Daha önce öğretmenlik ve idarecilik yapan Arıkan, 2010-2018 yılları arasında Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yaptı. 31 Mart 2019'da Bingöl Belediye Başkanı seçilen Arıkan, evli ve 3 çocuk babasıdır.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 20.45 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 53.05, Cumhur İttifakı'nın adayı Hamza Dağ yüzde 38.09 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. İzmir'deki sandıkların yüzde 37,72'si açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Cemil Tugay oyların yüzde 53.05'ini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 38.09'unu aldı.
Isparta'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde oy kullanma işleminin sona ermesiyle kapatılan sandıklarda sayım işlemine başlandı. Oy kullanımı sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, oyların sayımı devam ediyor.
CHP Trabzon Ortahisar Belediye Başkan adayı Ahmet Kaya, seçimi kazandıklarını söyledi ve göreve başlamaya hazır olduklarını belirtti.
AK Parti yönetimindeki Giresun seçiminde sandıkların yüzde 90'dan fazlası açılırken CHP'nin adayı Fuat Köse resmi olmayan sonuçlara göre yarışı önde bitiriyor. Köse, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ile farkı 17,6 puana kadar çıkardı.
31 Mart yerel seçimlerinde Ardahan'da oyların yüzde 30,11'i sayıldı. CHP Adayı Faruk Demir birinci sırada bulunuyor.
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