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KÜTAHYA SON

MERKEZToplam Sandık.

31.03.2024 20:33  Güncelleme: 20:34
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MERKEZ

Toplam Sandık : 549
Toplam Seçmen : 177.196
Açılan Sandık : 121
Açılan Sandık Oranı : % 22,04
Kullanılan Oy : 29.037
Geçerli Oy : 28.689
Katılım Oranı : % 75,49

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPEYÜP KAHVECİ% 30,368.709
MHPALİM IŞIK% 29,738.529
AK PARTİKAMİL SARAÇOĞLU% 27,747.959
YENİDEN REFAHOSMAN GEZGİN% 6,051.734
DİĞER% 3,42982
İYİ PARTİAHMET TEKDEMİR% 1,22351
ZAFER PARTİSİSİNAN AŞAN% 0,53151
SAADETAHMET SUNAR% 0,44125
DEM PARTİSİBEL TEMEL% 0,1132
MİLLETMUAMMER SARIKAŞ% 0,0927
DEVA PARTİSİRECEP GERÇEK% 0,0824
BTPTALİP AY% 0,0823
DPSERVET BİLGİN% 0,0412
HKPSÜRMELİ SELÇUK SÖĞÜT% 0,038
HÜDA PARAYHAN KARAPÇİN% 0,038
DSPYUNUS EMRE ERGAMALIOĞLU% 0,026
HAK-PARGÜLSÜN KORUCU% 0,013
BAĞIMSIZALİ İÇA% 0,013
TKHBERFİN GÜLSOY% 0,012
BAĞIMSIZAHMET GÜÇLÜ% 01
ALTINTAŞ

Açılan Sandık Oranı : % 7,14
Katılım Oranı : % 89,04

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMURAT KOYAK% 48,3329
İYİ PARTİKESBER KUŞ% 23,3314
MHPHİKMET TUNÇ% 159
YENİDEN REFAHFERİT KARABULUT% 6,674
CHPMAHİR PINAR% 53
BÜYÜK BİRLİKARİF TEKE% 1,671
ASLANAPA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,23

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİNECATİ KULİK% 42,71577
MHPGÖKHAN GÜREL% 19,76267
BAĞIMSIZRAMAZAN GÖKMEN% 19,62265
YENİDEN REFAHATİMER KUTLU% 10,66144
CHPTUNCAY TUNÇEL% 2,8138
BTPFERHAT ALİ ÇAKMAK% 2,6636
DİĞER% 1,0414
SAADETSOYDAN KIZMAZ% 0,375
İYİ PARTİYILMAZ ÇEREZ% 0,152
HKPALİ TÜRKKAN% 0,152
ZAFER PARTİSİBEKİR AKBUNAR% 0,071
ÇAVDARHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

DOMANİÇ

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

DUMLUPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

EMET

Açılan Sandık Oranı : % 37,93
Katılım Oranı : % 82,28

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUSTAFA KOCA% 34,68815
AK PARTİALİ CEYHAN% 30,6719
İYİ PARTİHÜSNÜ KAYMAK% 11,49270
DİĞER% 11,02259
CHPDEVRİM SANSAR% 7,4174
YENİDEN REFAHHALİL KAYA% 2,3455
SAADETMEHMET HAMAMCI% 1,6639
BÜYÜK BİRLİKMESUT GÜLMEZ% 0,6415
ZAFER PARTİSİMUHAMMED ALİ OĞUZ ÖZ% 0,092
BTPBEKİR KARACA% 0,041
HÜDA PARHAMDULLAH AVCI% 0,041
GEDİZ

Açılan Sandık Oranı : % 37,29
Katılım Oranı : % 88,69

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPNECDET AKEL% 36,392.145
AK PARTİMUHARREM AKÇADURAK% 27,831.640
YENİDEN REFAHİBRAHİM GİRGİN% 12,67747
İYİ PARTİALPER İRİKARA% 10,2601
DİĞER% 6,11360
CHPERDOĞAN DİRİCAN% 5,79341
SAADETAHMET GÜLER% 0,5633
ZAFER PARTİSİEMRE TÜLÜOĞLU% 0,2515
DEVA PARTİSİSAMET İNCEKARA% 0,16
BTPMUSTAFA TOPUZLU% 0,085
HÜDA PARABDULLAH GÜVENDİK% 0,021
HİSARCIK

Açılan Sandık Oranı : % 53,85
Katılım Oranı : % 89,19

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUSTAFA DEMİRTAŞ% 53,52957
AK PARTİFATİH ÇALIŞKAN% 42,56761
YENİDEN REFAHZEKERİYA BORAN% 1,9635
CHPMUSTAFA AKPINAR% 1,0118
SAADETŞERİF PEKTAŞ% 0,6712
ZAFER PARTİSİELİF MELEK AKTAŞ% 0,173
HÜDA PARMEHMET KAZIM ZORCİ% 0,112
PAZARLAR

Açılan Sandık Oranı : % 36,36
Katılım Oranı : % 91,29

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBİLAL DEMİRCİ% 60,61597
MHPİSMAİL KUL% 38,27377
İYİ PARTİENGİN ÇAMURDEPEN% 0,414
CHPİSMAİL DEMİR% 0,414
YENİDEN REFAHHALİL AKKUŞ% 0,33
SİMAV

Açılan Sandık Oranı : % 20,83
Katılım Oranı : % 82,93

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPKÜBRA TEKEL AKTULUN% 42,411.530
AK PARTİAHMET KULAT% 361.299
BÜYÜK BİRLİKHASAN BASRİ İNAN% 5,77208
CHPBÜNYAMİN KISA% 5,35193
YENİDEN REFAHMUHAMMED ZAHİD GİRGİN% 4,74171
İYİ PARTİİSKENDER ÖZDAĞ% 2,4990
DİĞER% 272
ZAFER PARTİSİİSMAİL DOĞAN% 0,6423
SAADETHASAN ÖZBAL% 0,311
HÜDA PARBEKİR ARSLAN% 0,145
BTPERCAN ASA% 0,083
DEVA PARTİSİUFUK SAĞLAM% 0,083
ŞAPHANE

Açılan Sandık Oranı : % 40
Katılım Oranı : % 83,17

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPLÜTFİ MUTLU% 41,96253
AK PARTİHASAN BASRİ METE% 30,02181
MHPNAİL CANER% 26,37159
BTPSÜLEYMAN ŞENOCAK% 0,53
İYİ PARTİMEHMET KAVAS% 0,332
HÜDA PARBÜNYAMİN İŞLEK% 0,332
BAĞIMSIZSEMA AKÇALIOĞLU% 0,332
SAADETYAŞAR DEMİR% 0,161
TAVŞANLI

Açılan Sandık Oranı : % 16,96
Katılım Oranı : % 80,78

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHALİ KEMAL DERİN% 39,472.781
AK PARTİALİ ÖZDEN% 26,91.895
MHPALİ ATAŞ% 22,611.593
CHPSERKAN KILIÇ% 4,68330
SAADETFATİH BOZAN% 3,48245
İYİ PARTİBAYRAM ÜNLÜ% 0,8157
ZAFER PARTİSİMUSTAFA KEMAL TOPAL% 0,4834
TİPMURAT DOĞAN% 0,428
DİĞER% 0,3424
MİLLETMUSTAFA GÖKTEKİN% 0,3323
DEVA PARTİSİREYHAN DEDE% 0,2115
DEM PARTİMEHMET NEVROZ TÜRK% 0,1611
BTPSITKI ÖZDEMİR% 0,075
HKPAHMET UMUTLU% 0,032
HÜDA PARMERYEM SENA KARAPÇİN% 0,032

Kaynak: AA

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