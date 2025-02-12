Kuveyt Başbakanı'ndan Trump'a Eleştiri

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Kuveyt Başbakanı Ahmed Abdullah es-Sabah, ABD Başkanı Donald Trump'ın "kendi çıkarlarına hizmet eden kararlar aldığını ve bunun dünya ekonomilerini etkileyeceğini" söyledi.

Kuveyt medyasında yer alan haberlere göre, Kuveyt Başbakanı Sabah, Dubai'de düzenlenen 2025 Dünya Hükümetler Zirvesi'nde (WGS 2025) konuştu.

Küresel ekonominin gidişatına ilişkin diyalog oturumunda, katılımcıların konuşmalarından memnuniyet duyduğunu ifade eden Sabah, oturumda yapay zeka tehlikesine ve bunun dünya üzerindeki etkisine değinildiğini belirtti.

Başbakan Sabah, "Ancak unutmamamız ve dikkat etmemiz gereken bir şey var; çünkü bu şey önümüzdeki dönemde küresel ekonomiyi etkileyecek ve yönlendirecek. O da Trump'ın etkisi ve geleceğe yönelik yaklaşımı." dedi.

Sabah, "Bu noktaya dikkat etmeliyiz; Çünkü (Trump) kendi çıkarına hizmet eden kararlar alıyor ve küresel ekonomiye baktığımızda bir tepki olması lazım ve bu tepki de başladı çünkü küresel ekonomileri etkileyecek." diye konuştu.

Dünyanın farklı bölgelerinden yaklaşık 30 devlet başkanı ve liderin katıldığı 2025 Dünya Hükümetler Zirvesi'nin 12'ncisi dün Dubai'de başlamıştı.