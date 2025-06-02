Kuveyt'te Apartman Yangınında 3 Ölü

KUVEYT, 2 Haziran (Xinhua) -- Kuveyt'in Fervaniye kentinin Rigai bölgesindeki bir apartmanda yangın çıktı, 1 Haziran 2025.

Kuveyt İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, pazar günü Kuveyt'in güneybatısındaki Rigai bölgesinde bir apartmanın iki dairesinde çıkan yangında 3 kişinin hayatını kaybettiği ve birden fazla kişinin de yaralandığı belirtildi. (Fotoğraf: Kuveyt İtfaiye Genel Kuvvetleri/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)