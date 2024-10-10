Kuveyt'te F-18 Uçağı Düştü

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KUVEYT, 10 Ekim (Xinhua) -- Kuveyt Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-18 savaş uçağı, ülkenin kuzeyindeki eğitim uçuşu sırasında düştü. Uçağın pilotu kazada hayatını kaybetti.

Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Hamad Al-Saqr'ın Çarşamba günü Kuveyt Haber Ajansı'na (KUNA) yaptığı açıklamaya göre kazanın ayrıntılarını ve nedenini bulmak için soruşturma sürüyor.

Kuveyt Hava Kuvvetleri'nin, Körfez Savaşı'nın ardından ABD'den satın aldığı 30'dan fazla F-18 savaş uçağı, ülkenin başlıca muharip unsurları olarak görev yapıyor.