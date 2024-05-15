Kuveyt\'te Yeni Hükümet Göreve Başladı

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Kuveyt'te, Ahmed Abdullah el-Ahmed es-Sabah başkanlığındaki yeni hükümet yemin ederek görevine başladı.

Kuveyt resmi ajansı KUNA, Başbakan Ahmed Abdullah el-Ahmed es-Sabah ve 13 bakandan oluşan yeni hükümetin Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın huzurunda yemin ettiğini bildirdi.

Kuveyt Emiri Sabah, yemin töreninde yaptığı konuşmada, "adalet, şeffaflık ve dürüstlük ilkelerini pekiştirmek için" daha önce üzerinde uzlaşılan reformları yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Görevini ihmal edenlerden hesap soracaklarını kaydedXen Sabah, hükümetten, stratejik kalkınma projelerinin uygulanmasının hızlandırılmasını, önceliklerin bir eylem planı ve takvime göre belirlenmesini, kardeş ülkelerle diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi ve onlarla işbirliği çerçevelerinin geliştirilmesini istedi.

Başbakan Ahmed Abdullah el-Ahmed es-Sabah da konuşmasında, "Kıymetli vatanımızın ve değerli halkımızın çıkarlarına olan her şeyi başarmak için elimizden gelen çabayı göstereceğimize yüce Allah'a ve zatıalilerinize (Kuveyt Emiri Sabah) söz veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kuveyt'te 12 Mayıs'ta kurulan hükümette, Fahd Yusuf Suud es-Sabah, başbakan birinci yardımcılığının yanı sıra savunma ve içişleri bakanlığı görevlerine atanmış, Abdullah Ali Abdulah el-Yahya da dışişleri bakanlığına getirilmişti.

Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, 10 Mayıs'ta, meclisin feshedilmesi ve anayasanın bazı maddelerinin 4 yılı aşmamak üzere askıya alınması talimatı vermişti.

Kuveyt Emiri, bu adımı "ülkeyi kurtarmak ve ülkenin çıkarlarını güvence altına almak için alınmış zor bir karar" olarak nitelendirerek, ülkenin "dayanılmaz zorluklar ve engellerle" karşı karşıya kaldığını belirtmişti.

Kuveyt Emiri Sabah, 15 Şubat'ta da meclisi feshetmişti.