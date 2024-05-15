Kuveyt'te Yeni Hükümet Göreve Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kuveyt'te Yeni Hükümet Göreve Başladı

Kuveyt\'te Yeni Hükümet Göreve Başladı

Kuveyt'te Ahmed Abdullah el-Ahmed es-Sabah başkanlığındaki yeni hükümet yemin ederek göreve başladı. Yeni hükümet, reformları pekiştirmek ve stratejik projeleri hızlandırmak için çalışacak. Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, görevini ihmal edenlerden hesap soracaklarını belirtti.

15.05.2024 15:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuveyt'te, Ahmed Abdullah el-Ahmed es-Sabah başkanlığındaki yeni hükümet yemin ederek görevine başladı.

Kuveyt resmi ajansı KUNA, Başbakan Ahmed Abdullah el-Ahmed es-Sabah ve 13 bakandan oluşan yeni hükümetin Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın huzurunda yemin ettiğini bildirdi.

Kuveyt Emiri Sabah, yemin töreninde yaptığı konuşmada, "adalet, şeffaflık ve dürüstlük ilkelerini pekiştirmek için" daha önce üzerinde uzlaşılan reformları yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Görevini ihmal edenlerden hesap soracaklarını kaydedXen Sabah, hükümetten, stratejik kalkınma projelerinin uygulanmasının hızlandırılmasını, önceliklerin bir eylem planı ve takvime göre belirlenmesini, kardeş ülkelerle diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi ve onlarla işbirliği çerçevelerinin geliştirilmesini istedi.

Başbakan Ahmed Abdullah el-Ahmed es-Sabah da konuşmasında, "Kıymetli vatanımızın ve değerli halkımızın çıkarlarına olan her şeyi başarmak için elimizden gelen çabayı göstereceğimize yüce Allah'a ve zatıalilerinize (Kuveyt Emiri Sabah) söz veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kuveyt'te 12 Mayıs'ta kurulan hükümette, Fahd Yusuf Suud es-Sabah, başbakan birinci yardımcılığının yanı sıra savunma ve içişleri bakanlığı görevlerine atanmış, Abdullah Ali Abdulah el-Yahya da dışişleri bakanlığına getirilmişti.

Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, 10 Mayıs'ta, meclisin feshedilmesi ve anayasanın bazı maddelerinin 4 yılı aşmamak üzere askıya alınması talimatı vermişti.

Kuveyt Emiri, bu adımı "ülkeyi kurtarmak ve ülkenin çıkarlarını güvence altına almak için alınmış zor bir karar" olarak nitelendirerek, ülkenin "dayanılmaz zorluklar ve engellerle" karşı karşıya kaldığını belirtmişti.

Kuveyt Emiri Sabah, 15 Şubat'ta da meclisi feshetmişti.

Kaynak: AA

Hükümet, Kuveyt, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuveyt'te Yeni Hükümet Göreve Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:50 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor? İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya
10:38 Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler
10:09 Emniyeti sarsan sorular Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı Emniyeti sarsan sorular! Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı?
08:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yanlış aday yüzünden kaybettik“ diyerek 2 ili işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanlış aday yüzünden kaybettik" diyerek 2 ili işaret etti
07:57 AK Parti grubunda gergin anlar Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti
11:21 Taraftarın rüyası gerçek oluyor Anderson Talisca, Beşiktaş’a geri dönebilir Taraftarın rüyası gerçek oluyor! Anderson Talisca, Beşiktaş'a geri dönebilir
11:19 Kaş Adliyesi’nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması Kaş Adliyesi'nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması
11:00 ABD’de satılık köy Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor ABD'de satılık köy! Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor
10:54 Kızını öldüren torununda şikayetçi olmadı Babannenin mahkemedeki sözleri şaşkınlığa neden oldu Kızını öldüren torununda şikayetçi olmadı! Babannenin mahkemedeki sözleri şaşkınlığa neden oldu
10:52 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2024 12:15:54. #1.12#
SON DAKİKA: Kuveyt'te Yeni Hükümet Göreve Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement