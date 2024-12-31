Kuveyt'ten Suriye'ye İlk İnsani Yardım Uçağı

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KUVEYT, 31 Aralık (Xinhua) -- Kuveyt pazartesi günü Suriye'ye insani yardım uçağı gönderdi. Böylelikle Beşar Esad hükümetinin bu ayın başlarında düşmesinden bu yana Suriye'ye ilk kez bir yardım uçağı gönderilmiş oldu.

Kuveyt Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla 20 ton gıda, çadır ve battaniye taşıyan uçak, Kuveyt'teki Abdullah el-Mübarek Hava Üssü'nden havalandı.

Kuveyt Kızılayı Başkanı Halid El Muğamis, uçağın kalkışından önce düzenlediği basın toplantısında insani yardımla yüklü uçağın, Kuveyt'in Suriye ile dayanışmasını ve Suriyelilerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olma kararlılığını gösterdiğini söyledi.

Muğamis, yardımın Suriyeli yetkililere teslim edileceğini ve daha sonra ihtiyaç sahibi topluluklara dağıtımını yöneteceklerini sözlerine ekledi.

Uçağın gönderilmesi Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah Ali el-Yahya ve Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi başkanlığındaki üst düzey bir heyetin Suriye'nin başkenti Şam'a yaptığı ziyaretle aynı zamana denk geldi.