Kuyu-36 Operasyonu: 157 Suçlu Yakalandı

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, iki ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-36" operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 157 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, haklarında kırmızı bültenle arama kararı bulunan ve elebaşılığını yurt dışında tutuklu B.B. ve yine yurtdışında tutuklu B.C.G.'nin yaptığı iki ayrı organize suç örgütüne yönelik "Kuyu-36" operasyonları düzenlendiğini, operasyonlarda organize suç örgütü üyesi 157 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu çalıntı araç veya kasklı motosikletlerle 100 farklı eyleme karıştığı tespit edilen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, yağma, yağma amaçlı tehdit, silah ticareti, uyuşturucu madde imal ve ticareti, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, tehdit ve mala zarar verme suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu 40 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet otomatik tabanca, 5 adet pompalı tüfek, 3 adet AK 47 uzun namlulu tüfek, 2 adet el bombası, 9 adet çelik yelek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirildi."