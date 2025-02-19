Kuzey Aral Gölü'nde Su Hacmi Artacak

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ALMATI, 19 Şubat (Xinhua) -- Kuzey Aral Gölü'ndeki su hacminin 2030 yılına kadar mevcut 22 milyar metreküp seviyesinden 27 milyar metreküpe yükselmesi bekleniyor.

Kazakistan Su Kaynakları ve Sulama Bakanlığı sözcüsü Moldir Abdualieva'nın salı günü yaptığı açıklamaya göre geçen yılın ekim ayından bu yılın ocak ayına kadar Kuzey Aral Gölü'ne bir milyar metreküpten fazla su yönlendirildi. Bu, daha önce planlanandan 100 milyon metreküp daha fazla su oluşturuyor.

Abdualieva, "Kuzey Aral Gölü'nün sel ya da yağmur nedeniyle dolduğu inancı yanlış. Örneğin ülkenin güney bölgelerinde büyük sel felaketleri yaşanmadı. Aral Gölü'nün dolması, su kaynaklarının doğru dağılımı, korunması ve su diplomasisinin bir sonucudur" açıklamasını yaptı.

Bakanlık ayrıca yıl sonuna kadar Kuzey Aral Gölü'nü Güney Aral Gölü'nden ayıran Kokaral Barajı'nın yeniden inşasını tamamlamayı planlıyor.

Abdualieva, "Bu, Kuzey Aral Gölü'nü korumamıza, suyunun tuzluluk oranını azaltmamıza ve bölgedeki ekolojik durumu iyileştirmemize yardımcı olacak" dedi.

Aral Gölü yüzölçümü bakımından dünyanın en büyük dördüncü gölüydü. Göl, 1960'lardan bu yana ana kollarından yoğun su çekilmesi nedeniyle hızla küçülmeye başladı. Zaman içinde iki ayrı gövdeye bölünmesiyle birlikte Aral Gölü neredeyse tamamen kurudu.