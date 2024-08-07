Kuzey İrlanda'da Aşırı Sağcı Şiddet Olayları Devam Ediyor

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Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta aşırı sağcıların şiddet eylemleri sürerken, dün geceki olaylara müdahil olan 6 kişi gözaltına alındı.

Kuzey İrlanda Polisinden (PSNI) yapılan açıklamada, polisin, dün gece üçüncüsü düzenlenen "saldırı, cezai hasar ve kundaklama" olaylarına müdahalesinin ardından 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, ikisi 16 ve biri 14 yaşında üç erkek çocuğun taşkınlık yaptığı, 26, 28 ve 41 yaşlarındaki diğer üç erkeğin de cezai hasara neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alındıkları kaydedildi.

"Utanç verici"

PSNI Emniyet Müdür Yardımcısı Melanie Jones, Belfast'taki şiddet olaylarını "utanç verici" olarak niteledi ve Kuzey İrlanda'da bu tür olaylara yer olmadığını dile getirdi.

Jones, asayiş soruşturma ekibinin, şiddet olaylarına karışanları ve organize edenleri tespit etmek için video görüntülerini inceleyeceğini belirterek, "Halka doğrudan sesleniyorum; bu suçluların toplumunuzda saklanmasına izin vermeyin." ifadesini kullandı.

Belfast'ta aşırı sağcılar polise molotofkokteyli attı

Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta 4 Ağustos'taki şiddet olaylarında İslam Merkezi'nin önünde toplanan aşırı sağcı gruplar, polis memurlarına molotofkokteyli fırlatmıştı.

Şehrin güneyindeki kargaşada saldırıya uğrayıp yaralanan 50 yaşındaki bir kişi de hastaneye kaldırılmıştı. Polis, olayı, "ırkçı saik taşıyan nefret suçu" olarak değerlendirmişti.

Olaylar nasıl başladı?

İngiltere'nin Southport kentinde 29 Temmuz'da 17 yaşındaki saldırgan, 3 çocuğun öldüğü, 8'i çocuk 10 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırı gerçekleştirdi.

Sosyal medyada saldırganın kimliğiyle ilgili yayılan spekülatif haberler sonucu Southport'taki aşırı sağcılar polisle çatışarak Southport İslam Toplumu Camisi'ne taşlı saldırı düzenledi. Burada polisle de çatışan aşırı sağcılar, çok sayıda polisin yaralanmasına neden olurken polis minibüsünü de ateşe verdi. Southport'taki olaylar nedeniyle 53 polis ve 3 polis köpeği yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Aşırı sağcı şiddet olayları, 2 Ağustos'ta ülkenin doğu kıyısındaki Sunderland'e sıçradı. Kentteki Masjid-e Anwaar-e Madinah Camisi'nin dışında toplanan aşırı sağcı kalabalık polisle çatıştı. Kalabalık, kentteki polis karakolunu ateşe verirken bazı kamu kuruluşlarını da yakmak istedi. Yaşananlar nedeniyle 3 polisin yaralandığı kentte 10 aşırı sağcı gözaltına alındı.

Sunderland'le aynı gün Hartlepool, Liverpool, Glasgow ve Dover'de de aşırı sağcılar, kent meydanlarında ve camilerin önlerinde toplandı.

3 Ağustos'ta Bristol, Hull, Blackpool, Stoke-on-Trent ve Blackburn'ün de aralarında bulunduğu yaklaşık 20 İngiliz kentiyle Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'taki 4 farklı noktada aşırı sağcılar sokaklara indi. Bu kentlerde göçmenlere ait iş yerleri, camiler, polis araçları ve çevik kuvvet memurlarına saldıran 92 aşırı sağcı gözaltına alındı.

4 Ağustos'ta Weymouth, Middlesbrough ve Rotherham kentlerinde toplanan aşırı sağcılar, yine göçmenleri ve Müslüman toplumu hedef aldı. Rotherham'da düzensiz göçmen ve sığınmacıların tutulduğu otelin önünde bir araya gelen aşırı sağcılar, binaya taş ve sandalye gibi yabancı maddeler attı.

Bu kentlerde aşırı sağcılar, yer yer karşıt görüşlü gruplar, dini ve ticari yapıları korumaya çalışanlarla da karşı karşıya geldi. Özellikle Hull ve Stoke-on-Trent'te iki aşırı sağcının bıçaklandığı haberi, olayların şiddetlenmesine neden olurken polis, bu haberlerin yalan olduğunu duyurdu. Blackpool ve Manchester'da eylemlerin sona ermesi çağrısı yapan polis, yeniden toplanmayı da yasakladı.