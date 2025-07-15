Kuzey İrlanda'da Göçmen Karşıtı Eylemler - Son Dakika
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Kuzey İrlanda'da Göçmen Karşıtı Eylemler

15.07.2025 11:17
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Başbakan O'Neill, ırkçı eylemlerden Kraliyet yanlılarını sorumlu tutarak toplumda hoşgörü çağrısı yaptı.

Kuzey İrlanda Bölgesel Başbakanı Michelle O'Neill, ülkede geçen ay ve geçen hafta yaşanan göçmen karşıtı ırkçı eylemlerden, Kraliyet yanlılarını sorumlu tuttu.

Birleşik Krallık'ın en küçük ülkesi Kuzey İrlanda'da haziran ayına, Ballymena kentinde yaşanan göçmen karşıtı ırkçı sokak olayları damgasını vurdu.

Ballymena kentinde polisin, Rumen olduğu belirtilen 14 yaşındaki iki çocuğun 7 Haziran'da bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatması, eylemlerin tetikleyicisi oldu.

İki çocuğun hakim karşısına çıktığı 9 Haziran'da, zanlıların yaşadığı ve cinsel saldırının gerçekleştiği belirtilen mahallede anma etkinliği olarak başlayan eylem, kısa sürede kontrolden çıktı ve maskeli kişiler bazı ev ve iş yerlerine saldırdı.

Eylemcilerin polise havai fişek, molotofkokteyli ve taş attığı olaylarda 4 ev ateşe verilirken çok sayıda ev, iş yeri ve araç zarar gördü.

Çok sayıda polisin yaralandığı olaylarda eylemciler, kendilerini tehlikede hisseden göçmenlerin sığındığı bir spor salonunu da kundaklamak istedi.

Irkçı ve göçmen karşıtı sloganların atıldığı, yabancıların saldırıya uğradığı olaylar 5 gün sürdü ancak geçen hafta da yeni bir göçmen karşıtlığı dalgası yaşandı.

Protestan Kral 3. William'ın Katolik Kral 2. ve 7. James'e karşı 1690'da yaptığı Boyne Savaşı'nı kazanmasının yıl dönümü kutlamalarında yakılan geleneksel şenlik ateşlerinde göçmen karşıtı pankartlar yer aldı.

Moygashel kasabasında yakılmak için hazırlanan yaklaşık 20 metrelik kuleye, düzensiz göçmenleri temsil eden can yelekli cansız mankenler ve göçmen botlarını temsil eden bir kayık yerleştirildi.

İrlanda Cumhuriyeti bayrağının yer aldığı kuleye "Botları durdur", "Göçmenlerden önce gaziler" ve "Yasa dışı göçü durdur" pankartları da asıldı. Ülkedeki pek çok şenlik ateşinde benzer manzaralar görüldü.

İki aydır göçmen karşıtı eylemlerin yaşandığı Kuzey İrlanda'nın Bölgesel Başbakanı Michelle O'Neill, ülkesinde yaşananları AA muhabirine değerlendirdi.

"Kraliyet yanlıları tarafından yönlendirilmiş haydutluk"

O'Neill, özellikle geçen ayki olayların tüm Birleşik Krallık'a yayılmasından endişe ettiğini belirterek "Böyle olaylar gördüğümüzde yayılmasından endişe etmek de normal. Bu benim halkımın arasında görmek istediğim, olaylar değil. Son günlerde yaşananlar ise bir kısım Kraliyet yanlıları tarafından yönlendirilmiş haydutluktur, ırkçılıktır, çirkin ve nefret doludur." diye konuştu.

Bölgesinin siyasi lideri olarak halkında bunlara göz yummayacağını söyleyen O'Neill, "Ne olduğunu da dile getirmem gerek. Bunun toplumumuzun büyük kısmını temsil etmediğini düşünüyorum. Hiçbir yerde görmek istemiyoruz ve bir daha yaşanmayacağından emin olmak için her şeyi yapıyoruz." dedi.

O'Neill, aşırı sağın sosyal medyada dezenformasyon yaptığına dikkati çekerek dünyada da düzensiz göçün çatışmalar, savaşlar ve fakirlik gibi nedenlerle arttığını anımsattı.

"Birçok insan ekonomik göçmenlik yapıyor. Göçün aileleri için iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorlarsa onlara yer açmalıyız." diyen O'Neill, kapsayıcı ve hoşgörülü bir toplum yaratmanın bir başbakan olarak görevi olduğunu dile getirdi.

"Farage gibilerle işim olmaz"

İngiltere'de aşırı sağcı Reform UK Partisinin anketlerdeki yükselişi ve lideri Nigel Farage'ın gelecek İngiltere Başbakanı olma ihtimalini değerlendiren O'Neill şunları kaydetti:

"Britanya halkının gelecek seçimde kime oy vereceğiyle ilgili yorum yapmak bana düşmez. Ben kapsayıcı, hoşgörülü ve eşitlik temeline dayanan bir toplumdan yanayım. Ülkemde oluşturmak istediğim toplum da bu. Aynı adada yaşayan halkımızın, daha iyi bir gelecek, daha iyi bir yaşam standardı ve refah için birleştiğini görmek istiyorum. Bu herkes için büyük bir ödül olur. Farage gibilerle işim olmaz."

O'Neill, partisi Sinn Fein'in 2030'a kadar İrlanda'nın birleşmesini referanduma taşıma planlarına da değinerek İngiltere hükümetinin İskoçya'nın bağımsızlığı referandumunu engellediği gibi İrlanda'nın birleşmesi referandumunu da engelleme ihtimali için "iki olayın farklı olduğu" yorumunu yaptı.

Kuzey İrlanda Bölgesel Başbakanı O'Neill, İrlanda'da terörü sona erdiren Belfast Anlaşmasındaki (Hayırlı Cuma Anlaşması) Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyetinin birleşebileceğini belirten maddelere işaret ederek "Referanduma ilişkin bir düzenlememiz var. Bu referandum ne zaman olursa olsun kazanırız. Bu nedenle insanları ikna etmek için çalıştım. İrlandalıların birleşmesi hepimiz için en büyük ödül olur." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuzey İrlanda'da Göçmen Karşıtı Eylemler - Son Dakika

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