Kuzey Marmara Otoyolu'nda Tır Devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda şarampole devrilen tırda sıkışan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen tır, Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerleri aşarak şarampole devrildi.
Kazada şoför ile yanındaki yolcu tırda sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, araçta sıkışan kişileri çıkarmak için çalışma başlattı.
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