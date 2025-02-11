Labrang Manastırı\'nda Buda Güneşlenmesi

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XİAHE, 11 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Xiahe ilçesinde bulunan Labrang Manastırı'nda pazartesi günü düzenlenen "Buda Güneşlenmesi" törenine yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda budist ve turist katıldı.

Her yıl düzenlenen etkinlik, Tibet Budizminin Gelug Mezhebi'ne ait altı büyük tapınaktan biri olan ve 1709 yılında inşa edilen Labrang Manastırı'ndaki en önemli törenlerden biri.