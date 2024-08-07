Ladik Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.
Belediye Başkanı Adnan Topal başkanlığında, Belediye Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.
Ladik Gölü'nde bulunan, mülkiyeti belediyeye ait bungalov evleri ve arazilerin satış yetkisinin Belediye Başkanına verilmesi konusunda oylama yapıldı.
Yapılan oylama sonucu, bungalov evleri ve arazilerin satış yetkisi Belediye Başkanına verildi.
Gündemdeki diğer maddelerin görüşülmesinin ardından toplantı sona erdi.
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