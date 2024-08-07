Ladik Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ladik Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Ladik Belediyesi, Ağustos ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Adnan Topal başkanlığında yapılan toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü. Ladik Gölü'nde bulunan bungalov evleri ve arazilerin satış yetkisi Belediye Başkanına verildi. Toplantı, diğer gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.

07.08.2024 14:20
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Ladik Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Adnan Topal başkanlığında, Belediye Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Ladik Gölü'nde bulunan, mülkiyeti belediyeye ait bungalov evleri ve arazilerin satış yetkisinin Belediye Başkanına verilmesi konusunda oylama yapıldı.

Yapılan oylama sonucu, bungalov evleri ve arazilerin satış yetkisi Belediye Başkanına verildi.

Gündemdeki diğer maddelerin görüşülmesinin ardından toplantı sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ladik Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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