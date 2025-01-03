Erdal Aksoy'dan Sağlıklı Kek Atölyesi - Son Dakika
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Erdal Aksoy'dan Sağlıklı Kek Atölyesi

Erdal Aksoy\'dan Sağlıklı Kek Atölyesi

Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aksoy, Şehit Ersan Sancı Anadolu Lisesi'nin "Sağlık için el ele" bloğunun konuğu olarak kek yaptı.

03.01.2025 21:20
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Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aksoy, Şehit Ersan Sancı Anadolu Lisesi'nin "Sağlık için el ele" bloğunun konuğu olarak kek yaptı.

Ladik Şehit Ersan Sancı Anadolu Lisesi biyoloji öğretmeni Emine Ölmez öncülüğünde okulun Sağlık, Temizlik ve Beslenme Kulübü üyelerince "Sağlık için el ele" bloğu hayata geçirildi.

"Sağlıklı beslenme, temiz çevre, sıfır atık ve kültürel mirasın korunması" gibi konularda paylaşımlar yapılması planlanan bloğun ilk konuğu, Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aksoy oldu.

Aksoy, okulun yemekhanesinde glütensiz ve rafine şekersiz kek yaptı, öğrencilerle sohbet etti.

Aksoy, buğday, arpa ve çavdar gibi bazı tahıllarda doğal olarak bulunan glütenin başta çölyak olmak üzere birçok hastalığa sebep olduğunu söyledi.

Sağlıklı beslenmenin okullarda en çok üzerinde durdukları konulardan biri olduğunu belirten Aksoy, "Dengesiz beslenme birçok sağlık sorununa sebep olduğu gibi, öğrenmeyi de olumsuz etkilemektedir. Okulumuzun öğretmen ve öğrencileri tarafından bu konuya vurgu yapmak amacıyla güzel bir bloğun açılışı yapıldı. Ben de tüm dünya mutfaklarında vazgeçilmez yere sahip olan keki glütensiz ve şekersiz tarifle pişirerek bloğun paylaşımını yapıyorum. Bu güzel ve son derece faydalı girişimden dolayı başta okul yöneticileri olmak üzere emeği geçen herkesi kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erdal Aksoy'dan Sağlıklı Kek Atölyesi - Son Dakika

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