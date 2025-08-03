Ladik\'te Temizlik Seferberliği

Ladik Belediyesi tarafından ilçe genelinde temizlik çalışması başlatıldı.

Akpınar Mahallesi'nde başlayan çalışmalar ilçe genelindeki bütün mahallelerde devam edecek.

Belediye Başkanı Adnan Topal ile Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Baştan temizlik çalışmalarını yerinde inceledi.

Topal, burada yaptığı açıklamada bütün mahallelerde detaylı temizlik çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirterek,"

Ekiplerimiz, ilçemizin dört bir yanında daha temiz, düzenli ve yaşanabilir bir çevre için özveriyle sahada görev yapıyorlar. Onları ziyaret ederek çalışmalarını yerinde inceledik. Emeği geçen tüm personelime gönülden teşekkür ediyorum." dedi.???????