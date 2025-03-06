Lazkiye'de Çatışmalar: 10 Suriye Askeri Öldü - Son Dakika
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Lazkiye'de Çatışmalar: 10 Suriye Askeri Öldü

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Suriye'nin Lazkiye kentinde Beşşar Esad yanlılarına karşı düzenlenen operasyonda 10 asker hayatını kaybetti.

06.03.2025 23:07
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(DİYARBAKIR) - Suriye'nin Lazkiye kentinde devrik Beşşar Esad yanlılarına yönelik düzenlenen operasyonda Suriye ordusuna mensup 10 asker öldü.

Lazkiye kentinde silahlarını teslim etmeyi reddeden devrik Beşşar Esad yanlılarına yönelik Suriye ordusunun operasyonları sürüyor. Bölgede 2 gündür devrik rejim unsurları ile Suriye askerleri arasında çıkan çatışmada, en az 10 Suriye ordusu askerinin öldüğü belirlendi.

Yer yer patlamaların yaşandığı bölgede çatışmalar sürerken, Suriye ordusuna destek amaçlı çok sayıda güvenlik güçleri Lazkiye'ye sevk edildi.

Kaynak: ANKA

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