(DİYARBAKIR) - Suriye'nin Lazkiye kentinde devrik Beşşar Esad yanlılarına yönelik düzenlenen operasyonda Suriye ordusuna mensup 10 asker öldü.
Lazkiye kentinde silahlarını teslim etmeyi reddeden devrik Beşşar Esad yanlılarına yönelik Suriye ordusunun operasyonları sürüyor. Bölgede 2 gündür devrik rejim unsurları ile Suriye askerleri arasında çıkan çatışmada, en az 10 Suriye ordusu askerinin öldüğü belirlendi.
Yer yer patlamaların yaşandığı bölgede çatışmalar sürerken, Suriye ordusuna destek amaçlı çok sayıda güvenlik güçleri Lazkiye'ye sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Lazkiye'de Çatışmalar: 10 Suriye Askeri Öldü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?