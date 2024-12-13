LC Waikiki, Yapay Zeka Destekli Müşteri Deneyimi ile Ödül Aldı - Son Dakika
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LC Waikiki, Yapay Zeka Destekli Müşteri Deneyimi ile Ödül Aldı

LC Waikiki, Yapay Zeka Destekli Müşteri Deneyimi ile Ödül Aldı

LC Waikiki, Turkcell Global Bilgi'nin desteklediği 'Görüntülü Dijital Danışmanlık Servisleri' ile 'Müşteri Geri Bildiriminin En İyi Kullanımı' ödülünü kazandı. Proje, müşterilerin ürün deneyimlerini canlı olarak paylaşmalarına imkan tanıyarak geri bildirim toplamayı ve ürün geliştirmeyi hedefliyor.

13.12.2024 13:11  Güncelleme: 13:13
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TURKCELL Global Bilgi'nin hayata geçirdiği 'Ürün Deneyiminde Video Konferans Teknolojisi ve Yapay Zeka' projesini kullanan LC Waikiki, International Customer Experience Awards (ICXA) 2024'te 'Müşteri Geri Bildiriminin En İyi Kullanımı' ödülünü kazandı.

Marka, müşterilerinin akıllarında tasarladıkları ürünleri daha iyi resmedebilmeleri, ihtiyaç ve beklentilerini aktarabilmeleri adına 'Görüntülü Dijital Danışmanlık Servisleri' platformunu geliştirdi. Bu platform vasıtasıyla 'Görüntülü Ürün Görüş' hattına ulaşan müşteriler, karşılarındaki müşteri temsilcileri ile canlı olarak irtibata geçerek fikir alışverişinde bulunabiliyor ve aynı zamanda taleplerini paylaşabiliyor. Toplanan müşteri geri bildirimleri; ürün geliştirme ekipleri tarafından değerlendiriliyor.

'TEKNOLOJİYİ EN İYİ ŞEKİLDE KULLANMAK, TEKNOLOJİNİN KENDİSİ KADAR ÖNEMLİ'

Turkcell Global Bilgi müşteri hizmetleri ekibinin, projenin 'video konferans' aşamasında müşteri ile temasa geçtiğini belirten Genel Müdür Yardımcısı Hande Zop Erol, şunları söyledi:

"Kuruluşumuzdan bu yana geçen 25 yılda bir çağrı merkezi olmanın ötesine geçip müşteri deneyiminde dijital dönüşümü başlattık. 'Eşsiz bir dijital müşteri deneyimi yaşatmak' vizyonumuzla çok geniş bir yelpazede hizmet veriyoruz. Sadece imza attığımız inovasyonlarla ve sağladığımız dijital çözümlerle değil LC Waikiki'nin ödül kazanan projesinde olduğu gibi sunduğumuz kaliteli iş gücüyle de markalarımıza destek oluyoruz. Bu ödül, çalışanlarımıza verdiğimiz teknolojik eğitimlerin ne kadar önemli olduğunun somut bir göstergesi bizim için. Biliyoruz ki; teknolojiyi etkin ve doğru şekilde kullanmak en az teknolojinin kendisi kadar önemli. Çalışanlarımıza ve teknolojiye yatırım yaparak vizyonumuz olan 'eşsiz dijital müşteri deneyimleri yaşatmaya' devam edeceğiz. Birikimimizin bir yansıması olan bu başarıya katkı veren tüm çalışma arkadaşlarımı yürekten kutlarım."

LC Waikiki Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Murat Höke de şunları söyledi:

"Ürün deneyimimizi Turkcell Global Bilgi desteği ile müşterilerimizden öğrenerek yeniden tasarlıyoruz. Çeşitli iletişim kanallarımızdan milyonlarca müşteri teması ve geri bildirimi alıyoruz. Gelen tüm temaslarda müşterilerimizin beklenti, istek ve ihtiyaçlarını işletme çıkarlarımızın önünde tutuyoruz. Onlardan öğrendiklerimizle mağazacılık, e-ticaret ve ürünlerimizle ilgili müşteri odaklı projeler üretip tüm süreçlerimizi ve iş stratejilerimizi bu doğrultuda geliştiriyoruz. Markamızın teknoloji dönüşümüne ve müşteri odaklı deneyim süreçlerine katkı sağlaması amacıyla; 'müşteri' ile 'ürün' kavramlarını birleştirerek 'Dijital Ürün Deneyim Hattını' kurduk. Bu projede markamız adına Görüntülü Müşteri Hizmetleri'ni Turkcell Global Bilgi'nin ekibine emanet ettik. Müşterilerimize; ürün deneyimlerini kamera karşısında bize canlı olarak anlatma fırsatı verirken aynı zamanda hayallerindeki ürünleri de bize resmetmelerini istiyoruz. Ürün deneyimimizi onlardan öğrendiklerimizle yeniden tasarlıyoruz. Bu girişimin hayata geçmesiyle beraber 2 bin 761 adet müşteri ürün öneri ve görüş videosu hazırlandı. Ek olarak bin 555 adet yapay zeka analiz içeriği üretildi ve 917 üründe iyileştirme çalışmaları yapıldı. Müşterilerimiz bu sürecin içinde yer almaktan ötürü mutlu olurken biz de bu geri bildirimlerin neticesinde aldığımız aksiyonlarla ilgili ürünlerdeki memnuniyet skorlarımızı 3.62'den 4.48'e yükselttik."

Kaynak: DHA

Lc Waikiki, Teknoloji, Turkcell, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel LC Waikiki, Yapay Zeka Destekli Müşteri Deneyimi ile Ödül Aldı - Son Dakika

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