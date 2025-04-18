Leylek ve Flamingolar Sarıyar Barajı'nda

Baharın müjdeleyicisi leylek ve flamingolar Sarıyar Barajı kıyılarına ulaştı

ANKARA - İlkbahar mevsiminin gelişi ile göç yolu üzerinde bulunan Sarıyar Barajı kıyıları renkli görüntülere ev sahipliği yapıyor. Yüzlerce flamingonun oluşturduğu manzara havadan görüntülendi.

Göçmen kuşların uğrak noktalarından olan Sarıyar Barajı, bu yıl da renkli görüntüler oluşturuyor. Su yüzeyini pembe renkleriyle süsleyen flamingolar kuş fotoğrafçıları ve doğa gözlemcilerinin ilgi odağı olurken köy evlerinin çatısına kurdukları yuvalarında kuluçkaya yatan leylekler havadan görüntülendi.

"Özen gösteriyoruz"

Leylerin ilkbaharda geldiğini bildiren Kayabükü Mahalle muhtarı Hakan Topuz "Bunlar işte ilkbahar; mart, nisan gibi bu aylarda uğrak noktası zaten. Buraya gelirler ilkbaharın müjdecisi. Yuvalar çocukluğumuzdan beri devamlı duruyor zaten. Sadece geldiklerinde üstüne ilave yapıyorlar. Sonra yumurtlayıp yavru çıkarmaya devam ediyorlar. Zaten ilgi göstermezsek yuvası kalmaz. Onun için özen gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.