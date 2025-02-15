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Muş'ta leylekler dondurucu soğuklara rağmen göç etmedi

MUŞ - Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Koç köyünde bulunan leylekler, dondurucu soğuklara rağmen göç etmedi.

Hasköy ilçesine bağlı Koç köyünde, kışın sert geçmesine rağmen leylekler göç etmedi. Geçen yıl da benzer bir durum yaşanırken, bu yıl leyleklerin kar yağışına rağmen yuvalarını terk etmemesi dikkat çekti. Her yıl bahar ve yaz aylarında Muş Ovası'na gelen ve sonbaharda sıcak bölgelere göç eden leyleklerin bu kez bölgede kalması, köy halkının ilgisini çekti. Vatandaşlar, leyleklerin Karasu Nehri kenarında ve çevredeki sazlıklarda beslenmeye devam ettiğini söylediler.

Leyleklerin iki yıldır göç etmediğini ifade eden Haşim Özen isimli vatandaş, "2 yıldır bu leylekler hava sıcaklığında değişkenlik olduğu için gitmiyorlar. 45 yaşındayım ilk defa bu durumla karşılaşıyorum. Leylekler göç etmemesinin sebebi havaların sıcaklığı mı yoksa başka bir nedeni mi var bilmiyorum. Önceki yıllarda sonbaharda gidip, ilkbaharın başında gelirlerdi. Ama iki yıldır leylekler göç etmiyor" dedi.

Muhsin Türkmen isimli vatandaş ise "52 yaşındayım ve ömrümün tamamı bu köyde geçti. Leylekler 2 yıldır bizim köyden gitmiyorlar. Bunun sebebini hikmetini bilmiyorum" şeklinde konuştu.