Lhasa'da Gutu Arifesi Kutlaması

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LHASA, 28 Şubat (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nin Lhasa kentinde Gutu Arifesi'nde gökyüzünü aydınlatan havai fişekler görülüyor, 27 Şubat 2025.

Xizang bölgesinde Gutu Arifesi'nde bir araya gelen aileler undan yapılan geleneksel bir çorbayla gutu ziyafeti çekiyor.

Xizang Özerk Bölgesi'nin Lhasa kentinde bu yıl düzenlenen kutlamalarda atılan havai fişekler ve yakılan maytaplar gökyüzünü aydınlattı. (Fotoğraf: Jiang Fan/Xinhua)