Lhotse Dağı'nda İki Dağcı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Lhotse Dağı'nda İki Dağcı Hayatını Kaybetti

Himalayalar'daki Lhotse Dağı'nda tırmanış sırasında iki dağcının yaşamını yitirdiği bildirildi.

19.05.2025 17:38
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Himalayalar'da bulunan dünyanın dördüncü en yüksek dağı Lhotse'ye tırmanmaya çalışan iki dağcının hayatını kaybettiği bildirildi.

The Himalayan Times gazetesinin haberine göre, yetkililer, Lhotse Dağı zirvesine tırmanırken yaşamını yitiren dağcılara ilişkin ayrıntıları açıkladı.

Açıklamada, Hint dağcı Rakesh Bishnoi'nin zirve dönüşünde, Romanyalı dağcı Zsolt Vago'nun ise 8 bin metre seviyesinde zirveye ulaşmaya çalışırken hayatını kaybettiği belirtildi.

Yetkililer, dağcıların cansız bedenlerinin zirve yakınında bulunan kamptan indirilmeye çalışıldığını aktardı.

Himalayalar'da yer alan Lhotse Dağı, 8 bin 516 metrelik yüksekliğiyle dünyanın dördüncü en yüksek zirvesi olarak biliniyor.

Everest'te bu sezon yaşanan can kayıpları

Filipinli dağcı Philipp Santiago, Everest'in 7 bin 900 metre yüksekliğinde yer alan 4. Kamp'a ulaştıktan sonra yaşamını yitirerek bu sezon Everest Dağı'nda ölen ilk kişi olmuştu.

Hint dağcı Subrata Ghosh da Everest Dağı'nın zirve noktası yakınlarındaki Hillary Basamağı'nın altında hayatını kaybetmişti.

Everest Dağı'ndaki tırmanışlarda olumsuz hava koşulları, bazı dağcıların hayatını kaybetmesine neden oluyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lhotse Dağı'nda İki Dağcı Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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