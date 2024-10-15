Li Auto 1 milyonuncu aracını tanıttı

NANJİNG, 15 Ekim (Xinhua) -- Çinli otomobil üreticisi Li Auto'nun 1 milyonuncu aracı, Çin'in doğusunda yer alan Jiangsu eyaletindeki Changzhou'da düzenlenen bir törenle satışa sunuldu, 14 Ekim 2024.
Li Auto'nun 1 milyonuncu aracı Pazartesi günü montaj hattından çıktı. (Fotoğraf: Ji Chunpeng/Xinhua)
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