BEİJİNG, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde bulunan bir restoranda çıkan yangında 22 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
Yangın salı günü yerel saatle 12.25'te eyaletin Liaoyang kentinde meydana geldi.
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, yangında yaralananların tedavisi için her türlü çabanın gösterilmesi çağrısında bulundu.
Son Dakika › Güncel › Liaoning'de Restoran Yangını: 22 Ölü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?