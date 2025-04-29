LİAOYANG, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Liaoyang kentinde bir restoranda çıkan, 22 kişi yaşamını yitirdiği ve 3 kişinin yaralandığı yangın sonrasında tesisin işletmecisi polis tarafından gözaltına alındı.
Kurtarma çalışmaları an itibarıyla sona ererken, yaralıların tedavisi için tıbbi uzmanların görevlendirildiği ve yangının çıkış nedenini belirlemeye yönelik soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Liaoyang'da Restoran Yangını: 22 Ölü - Son Dakika
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