Liaoyang'da Restoranda Yangın: 22 Ölü

SHENYANG, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Liaoyang kentinde bir restoranda çıkan, 22 kişi yaşamını yitirdiği ve 3 kişinin yaralandığı yangın sonrasında tesisin işletmecisi polis tarafından gözaltına alındı.

Salı günü yerel saatle 12.25'te başlayan yangının ardından olay yerine gönderilen 22 itfaiye aracı ve 85 itfaiye görevlisi hızla alevleri söndürerek arama ve kurtarma çalışmaları yürüttü.

Kurtarma çalışmaları an itibarıyla sona ererken, yaralıların tedavisi için tıbbi uzmanların görevlendirildiği ve yangının çıkış nedenini belirlemeye yönelik soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi.

Çin Devlet Konseyi'ne bağlı İş Güvenliği Komisyonu, yangının nedenlerinin hızlı şekilde tespiti amacıyla olay hakkında acil soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Acil Durum Yönetimi Bakanlığı'ndan bir çalışma grubu da soruşturma çalışmalarına rehberlik etmek üzere olay yerine gönderildi.