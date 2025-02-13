Liberya'da Yolsuzlukla Mücadele

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Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Boakai, ülkesinde yolsuzlukla mücadele kapsamında mal varlıklarını beyan etmeyen 457 üst düzey hükümet yetkilisini görevden uzaklaştırdı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Boakai'nin talimatı üzerine, ülkede mal varlıklarını beyan etmeyen, aralarında bakanların da bulunduğu 457 üst düzey hükümet yetkilisinin görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu yetkililerin gerekli mal varlığı beyanlarını sunana kadar maaş alamayacakları aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Boakai, kamuoyuna yaptığı açıklamada, kamu görevlilerinin sahip oldukları mal varlıklarını şeffaf bir şekilde bildirmemesinin, yolsuzlukla mücadele ve hesap verebilirlik çabalarına zarar verdiğini vurguladı.

Boakai, "Kamu görevlilerine hatırlatmak isterim ki mal varlığı beyanı sadece yasal bir yükümlülük değil, aynı zamanda şeffaflığı artırmak ve devlet kurumlarına olan kamu güvenini yeniden tesis etmek için temel bir adımdır." ifadesini kullandı.

Öte yandan, görevden uzaklaştırılan bazı yetkililerin, yasal gereklilikleri yerine getirmek amacıyla Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu'na başvuruda bulunduğu kaydedildi.

Boakai, Temmuz 2024'te, "mali bütünlük ve ulusal mali güvenlik" taahhüdünü yerine getirmek için maaşında gönüllü olarak yüzde 40'lık bir kesinti yaptığını duyurmuştu.