Libya'da 2 Ton Patlayıcı İmha Edildi

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TRABLUS, 26 Şubat (Xinhua) -- Libya'nın başkenti Trablus'un güneyindeki El-Hira bölgesinde 2 ton patlayıcı savaş kalıntısı imha edildi.

Libya Adli Polisi tarafından salı günü yapılan açıklamada, "İmha işlemi, böyle büyük miktarda bir kalıntının güvenli şekilde imha edilebilmesine olanak verdiği için El-Hira bölgesinde gerçekleştirildi" denildi.

Açıklamada, "İnceleme ve Patlayıcı İmha ekibi tarafından son birkaç ay içinde Trablus ve çevresindeki farklı noktalarda bu kadar yüksek bir miktarın ele geçirilmiş olması dikkat çekici" ifadelerine de yer verildi.

Libya Adli Polisi, geçen ay Trablus'un yaklaşık 200 kilometre doğusundaki Mısrata kentinde 2 ton patlayıcı savaş kalıntısını daha imha etmişti.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu Mayın Eylem Bölümü Başkanı Fatma Zourrig'e göre ülke genelinde 444 milyon metrekareden fazla alanda halen mayın ve savaş kalıntıları bulunuyor.