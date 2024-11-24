Libya'da Belediye Seçimlerinde Yüzde 77,2 Katılım

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Libya'da ilk grup belediye meclisi seçimlerinin ilk sonuçlarına göre kayıtlı seçmenlerin yüzde 77,2'si seçimlere katıldı.

Libya Yüksek Ulusal Seçim Komisyonu, birinci grup belediye meclisi seçimlerinin sonuçlarını açıkladı.

Komisyon Başkanı İmad es-Sayih, Komisyonun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 58 kentin yer aldığı ilk grup belediye meclisi seçimlerine ilk sonuçlarına göre kayıtlı seçmenlerin yüzde 77,2'sinin katıldığını belirtti.

Sayih, seçimlere katılımın Libya'da şimdiye kadar yapılan belediye meclisi seçimlerinin en yükseği olduğunu dile getirdi.

Ülkenin batısındaki Şuveyrif kenti belediye meclisi seçimlerinde bazı ihlaller tespit edildiğini kaydeden Sayih, bu belediyenin seçimlerinin iptal edildiğini ve yenileceğini aktardı.

Sayih, Zintan ve Nesme kentlerindeki belediye meclisi aday listelerine eşit sayıda oy çıktığını, Libya'daki mevcut kanunlar çerçevesinde iki aday listesi arasında kura çekilerek kazananın belirleneceğini ifade etti.

Libya'da belediye meclisi seçimleri

Libyalılar ilk grup (58 kent) belediye meclisi seçimleri için 16 Kasım'da sandık başına gitti. İlk grupta Misrata ve Zliten dışında büyük kentler yer almıyor.

Başkent Trablus ve büyük kentlerin yer aldığı ikinci grup kentlerin belediye meclisi seçimlerinin ise 2025'te yapılması planlanıyor.

Libya'da nüfusu 25 bin ve altında olan kentlerde 7, nüfusu 25-75 bin arasında olan kentlerde 9 ve nüfusu 75 bin üzeri olan kentlerde ise belediye meclisine 11 üye seçiliyor.

Libya Yüksek Ulusal Seçim Komisyonu, ilk grup (58 kent) belediye meclisi seçimleri için 186 bin 55 kişinin kayıt yaptırdığını ve oy kullanabileceğini duyurmuştu.