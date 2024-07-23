Libya'da çatışmalar: Sivillerin tahliyesi için ateşkes çağrısı

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Libya'nın batısında başkent Trablus yakınlarındaki Zaviye kentinde aralarında anlaşmazlık bulunan milis gruplar arasında çatışma çıktı.

Libya Kızılayı Zaviye Şubesinden yapılan yazılı açıklamada, çatışan taraflara, çatışma bölgesinde kalan sivillerin tahliyesi için acil ateşkes yapılması çağrısı yapıldı.

Çatışan gruplardan ambulans ve acil yardım ekiplerine ateş etmemeleri talep edilen açıklamada, çatışma bölgesindeki sivillere evlerinde kalmaları ve pencerelerden uzak durmaları çağrısında bulunuldu.

Öte yandan Libya İlk Yardım ve Ambulans Servisinden yapılan açıklamada, çatışmaların kentin Suk el-Hudar ve Bi'r el-Ganem bölgelerinde devam ettiği ve bu bölgelerin sivil vatandaşlar için tehlikeli olduğu uyarısı yapıldı.