Libya'da Sel Felaketi: 1 Ölü

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Libya'nın başkenti Trablus'a 180 kilometre uzaklıktaki Beni Velid kentindeki sel felaketinde 1 kişi öldü.

Libya İlk Yardım ve Ambulans Servisinden yapılan açıklamada, ülkenin kuzeybatısındaki Beni Velid'de şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketi nedeniyle 51 evin tahliye edildiği belirtildi.

Selde bir Libya vatandaşının hayatını kaybettiği kaydedildi.

Sosyal medyada da, sel sularının sürüklediği aracında mahsur kalan ve hayatını kaybeden Libyalının kurtarma ekipleri tarafından aracından çıkarıldığı görüntüler paylaşıldı.

Libya'nın güneyindeki Sebha kentinde de 15 Eylül'de şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen selde 1 kişi ölmüş, çöken bazı binalar nedeniyle 14 kişi yaralanmıştı.