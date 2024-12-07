Libya'da Sel Felaketi: 3 Ölü

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Libya'nın batısında şiddetli yağışların oluşturduğu sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti.

Libya'nın batısındaki başkent Trablus, Terhune, Misrata, Gıryan, Hums, Beni Velid kentlerinde şiddetli yağmur ve rüzgar 3 gündür hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Libya Acil Tıp ve Destek Merkezinden yapılan açıklamada, ekiplerin Terhune kenti yakınlarındaki El-Faiye Vadisi'nde sel sularına kapılan bir araçta iki kişinin cesedine ulaştığı belirtildi.

Libya İlk Yardım ve Ambulans Servisinden yapılan açıklamada da, Beni Velid kentinden Terhune'ye arama kurtarma için yola çıkan ve dün kaybolan 2 sağlık görevlisinden birinin naaşına ulaşıldığı duyuruldu.

Libya'da 3 gündür etkili olan şiddetli yağmur ve rüzgar ülkenin batısını etkisine almış ve birçok kentte sel ve su baskınlarına neden olmuştu.

Trablus'un çeşitli bölgelerinde oluşan sel ve su birikintileri nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılmış, Trablus Üniversitesi eğitime ara verildiğini duyurmuştu.

Terhune kentinde ise çok sayıda aile sel suları nedeniyle evinde mahsur kalmış, kentteki devlet hastanesi sel sularının basması nedeniyle hizmet dışı kalmıştı.