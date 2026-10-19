Libya'da silahlı grubun Zaviye kampında havan patladığı, 6 kişinin öldüğü belirtildi - Son Dakika
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Libya'da silahlı grubun Zaviye kampında havan patladığı, 6 kişinin öldüğü belirtildi

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Libya medyasına göre, Zaviye kentinin Harşa bölgesinde silahlı bir gruba ait askeri kampta eğitim sırasında havan topu patladı ve 6 kişi öldü. Patlamada çok sayıda kişi yaralanırken yaralılar Surman kentindeki devlet hastanesine kaldırıldı.

Libya'nın batısındaki Zaviye kentinde silahlı bir grubun karargahında havan topunun patlaması sonucu 6 kişinin öldüğü belirtildi.

Libya medyasında yer alan haberlerde, Zaviye kentinin Harşa bölgesinde silahlı bir gruba ait askeri kampta eğitim sırasında havan topunun patladığı bildirildi.

Haberlerde patlamada 6 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

Patlamada yaralananların Surman kentindeki devlet hastanesine kaldırıldığı belirtildi.

Kaynak: AA
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