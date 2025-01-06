Libya'da Suçla Mücadele Operasyonu

TRABLUS, 6 Ocak (Xinhua) -- Libya'nın Zaviye kentinde nöbet tutan askerler, 5 Ocak 2025.
Libya Savunma Bakanlığı'na bağlı Batı Sahili Askeri Bölgesi, cumartesi günü yaptığı açıklamada bölgede geniş çaplı bir suçla mücadele askeri operasyonu başlattığını duyurdu.
Açıklamada operasyonun ilk aşamasının başkent Trablus'un yaklaşık 45 kilometre batısındaki Zaviye kentinde başladığı belirtildi. (Fotoğraf: Hamza Turkia/Xinhua)
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