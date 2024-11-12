Libya'da Tekale Yeniden Seçildi - Son Dakika
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Libya'da Tekale Yeniden Seçildi

Libya Devlet Yüksek Konseyi'nde Muhammed Tekale, 55 oyla başkanlık seçimlerini kazandı.

12.11.2024 21:17
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Libya Devlet Yüksek Konseyinin yenilenen başkanlık seçimini oturuma katılan 72 üyeden 55'inin oyunu alan Muhammed Tekale kazandı.

Canlı yayınlanan seçim oturumunda Tekale ile başkanlık yarışına giren İdris Ebu Fayid 5 oy, Naime el-Hami 8 oy aldı. Sayımda 2 oy ise boş çıktı.

Konseyin 6 Ağustos'taki tartışmalı başkanlık seçiminde Tekale ile son tura kalan Halid el-Mişri ise seçime katılmadı.

Konseyin sosyal medya hesabından oturuma katılan 72 üyenin imzasının yer aldığı liste yayımlandı.

Konsey üyesi Emine Mahcup basına yaptığı açıklamada, Konseyin 141 üyesi bulunduğunu ve seçime 72'sinin katıldığını ve Tekale'nin kazandığı oturumda salt çoğunluğun sağlandığını savundu.

Konsey üyesi Adil Kermus da, Konseyin 144 üyesinin bulunduğunu ve seçim evraklarına göre oturuma 70 üyenin katıldığını kaydetti.

Kermus, seçimin yapıldığı oturumda Konsey üyelerinin salt çoğunluğu sağlanmadığı için Tekale'nin seçildiği oturumun geçersiz olduğunu savundu.

Tekale ve Mişri arasındaki tartışmalı seçim

Libya Devlet Yüksek Konseyi'nin 6 Ağustos'ta yapılan başkanlık seçiminde, mevcut Başkan Muhammed Tekale ile Halid el-Mişri ikinci tura kalmış, ikinci turda Mişri'ye 69, Tekale'ye 68 oy çıkmıştı.

Bir oy pusulasının ise önüne yazılması gerekirken arkasında Muhammed Tekale yazması nedeniyle seçim sonucunda başkan belirlenememiş ve Tekale konunun mahkemeye taşınacağını açıklamıştı.

Tekale, seçim sonuçlarına ilişkin Konsey üyesi olmayan 2 kişinin seçimde oy kullandığı ve bir oyun kendi aleyhine geçersiz sayıldığı gerekçesiyle süreci mahkemeye taşımıştı.

Mişri de, Konseyin meşru başkanı olarak kendisinin seçildiğini ve hakkından vazgeçmeyeceğini duyurmuş, yargının bu konuyla ilgisi olmadığını, sorunun ilgili komisyonlar vasıtasıyla Konsey içinde çözülmesi gerektiğini savunmuştu.

Güney Trablus İstinaf Mahkemesi 25 Eylül'de yaptığı açıklamada, Devlet Yüksek Konseyi başkanlık seçimine ilişkin (Tekale tarafından) yapılan itirazın kabul edildiğini ve 6 Ağustos'ta başkanlık seçimi için yapılan oturumun geçersiz olduğuna hükmetti.

Muhammed Tekale mahkemenin kararına saygılı olduğunu ve kısa sürede başkanlık seçimimin yenileceğini söyledi.

Mişri ise, 5 Kasım'da yaptığı açıklamada Güney Trablus İstinaf Mahkemesinin kararına ilişkin yüksek mahkemeye itirazda bulunduklarını ve yargı nihai kararını verene kadar Başkanlık görevini sürdüreceğini açıkladı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Yerel Yönetim, Politika, Güncel, Hukuk, Dünya, Libya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya'da Tekale Yeniden Seçildi - Son Dakika

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