Libya'dan Gıda Güvenliği Stratejisi Onayı

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TRABLUS, 9 Aralık (Xinhua) -- Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 2025-2035 Ulusal Gıda Güvenliği Stratejisi'ni onayladı.

Hükümetten yapılan açıklamada pazar günü onaylanan stratejinin ülkede gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik 174 proje ve 65 program içerdiği belirtildi.

Onay töreninde konuşma yapan Dibeybe, en önemli ulusal öncelik olan gıda güvenliğinin aynı zamanda ekonomik ve sosyal istikrarın temel direği olduğunu belirterek, onaylanan stratejinin Libya'nın karşı karşıya olduğu büyük sorunlara müdahale mekanizması işlevi göreceğini söyledi.

Açıklamada, "Hükümet, yerel üretimi artırmayı, gıdada kendi kendine yeterliliği sağlamayı ve sürdürülebilir bir gıda sistemi oluşturmayı amaçlayan bu stratejinin uygulanması için gerekli kaynak ve desteği sağlamaya kararlıdır" denildi.

Dibeybe stratejinin uygulanılmasını sağlamak için kamu sektörü ve özel sektörün işbirliği yapması çağrısında da bulundu.