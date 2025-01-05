Libya\'dan Suriye\'ye İnsani Yardım Uçuşu

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Libya'nın Misrata kentinden Suriye'ye 34 ton insani yardım malzemesi taşıyan uçak gönderildi.

Misrata Belediyesinden yapılan açıklamada, Misrata Havalimanı'ndan kalkan insani yardım uçağında Libya Kızılayı ve Misrata Belediyesi üyelerinden bir heyetin de bulunduğu belirtildi.

Şam Havalimanı'nda insani yardım uçağı ve beraberindeki Libya heyetini, Suriye Kızılayı ve Libya'nın Şam Büyükelçiliği yetkililerinin karşıladığı kaydedildi.

Suriye Televizyon Kanalından yapılan açıklamada da Libya'dan Suriye'nin başkenti Şam'a ulaşan insani yardım uçağında 34 ton gıda ve sağlık malzemesi bulunduğu aktarıldı.