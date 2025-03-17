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Libya Eğitim Bakanı Hapse Girdi

Eğitim Bakanı Musa el-Magrif, yolsuzluktan 3,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

17.03.2025 13:40
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TRABLUS, 17 Mart (Xinhua) -- Libya Eğitim Bakanı Musa el-Magrif, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlarından 3,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Libya Başsavcılığı'nın pazar günkü açıklamasına göre Magrif, okul kitaplarının basımı ve tedarikine ilişkin ihale süreçlerinin yönetimine müdahil olmakla suçlanıyor. Açıklamada bakanın eşitlik ilkesini ihlal ettiği ve adam kayırma ve müdahale faaliyetlerinde bulunduğu belirtildi.

Mahkeme Magrif'e 3,5 yıl hapis cezası ve 1.000 Libya dinarı (yaklaşık 207 ABD doları) para cezası verdi. Magrif, cezanın infazı boyunca ve infazın ardından bir yıl daha medeni haklarından mahrum edildi.

Kaynak: Xinhua

Politika, Güncel, Eğitim, Hukuk, Libya, Son Dakika

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