Libya İçin Önemli Görüşme

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi Hanna Tetteh ile bir araya geldi. Görüşmede, Libya'daki son gelişmeler ve siyasi sürece dair değerlendirmeler ele alınırken, Berlin'de yapılacak Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısı öncesinde kapsamlı bir fikir alışverişinde bulunuldu.

Dışişleri Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran'ın, BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi Hanna Tetteh'yle görüştüğünü bildirdi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakan Yardımcımız Burhanettin Duran, BMGS Libya Özel Temsilcisi Hanna Tetteh'yle görüştü. Bu kapsamda, Libya'daki güncel gelişmeler ve Libya siyasi süreci bağlamında önümüzdeki döneme ilişkin olarak, Libya Uluslararası İzleme Komitesi'nin Berlin'deki toplantısı öncesinde, faydalı bir görüş alışverişinde bulunuldu."