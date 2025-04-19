Libya, Kaçırılan Heykeli ABD'den İade Alıyor

Libya, 2. Dünya Savaşı yıllarında ABD'ye kaçırılan Ptoleme Krallığı dönemine ait heykelin ülkeye iade edileceğini duyurdu.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, heykelin Ptoleme Krallığı (milattan önce 300 yıllar) dönemine ait olduğu ve uzun yıllardır ABD'nin Ohio eyaletindeki Cleveland Sanat Müzesi'nde sergilendiği belirtildi.

Açıklamada, Libya ile ABD arasında 23 Şubat 2018'de imzalanan "Kültür Varlıklarının Kaçakçılığıyla Mücadele Mutabakat Muhtırası" kapsamında söz konusu heykelin ülkeye yeniden kazandırıldığı kaydedildi.

Heykelin, uluslararası protokollere uygun olarak Libya topraklarına taşınması için Libya Eski Eserler Kurumu Başkanı Muhammed Eş-Şekşuki ve Cleveland Müzesi Müdürü William Griswold'un huzurunda, mülkiyetinin Libya'ya iade edilmesini teyit eden resmi bir anlaşmanın imzalandığı aktarıldı.

Heykelin Libya'ya geri getirileceği tarihe ilişkin ise bilgi verilmedi.

Libya'dan çeşitli ülkelere kaçırılan binlerce tarihi eser var

Libya son yıllarda kültürel varlıkların kaçakçılığıyla mücadele ve yasadışı yollarla kaçırılan eserlerin ülkeye geri getirilmesine yönelik çok sayıda ülkeyle mutabakat zaptı imzaladı.

Libya Eski Eserler Dairesi Teknik İşler Müdürü Nuveyci el-Urfi, Mart 2024'te AA muhabirine yaptığı açıklamada, Libya'dan dünyanın çeşitli ülkelerine kaçırılan binlerce tarihi eser olduğunu, bazı müzelerde 40'ın üzerinde Libya'ya ait tarihi eser bulunduğunu belirtmişti

Urfi, Fransa, İngiltere, ABD ve çeşitli ülkelerindeki 55'in üzerinde müzede Libya'dan kaçırılan tarihi eser bulunduğunu ve bunları Libya'ya geri getirmek için çaba sarf ettiklerini ifade etmişti.